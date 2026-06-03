Cop d’autoritat de l’arquebisbe de Tarragona: Planellas va fer recular Omella amb el català

L’Església catalana ha viscut uns dies d’ensurt i de tensions internes entre els seus bisbes del tot inhabituals. L’ambient plàcid de la Conferència Episcopal Tarraconsense, que reuneix els bisbes catalans, s'ha vist agitat per una controvèrsia inesperada. Tot va començar dilluns al matí, diverses veus periodístiques (Mònica Terribas i Jordi Llisterri) van fer saltar la llebre: el Papa parlaria només en castellà en el moment més important de l’acte a la Sagrada Família, la benedicció de la Torre de Jesucrist.
Després d'accedir a diverses fonts, Nació pot explicar què va passar després i fins a quin punt el dimarts va ser clau el paper de l'arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas. La seva pressió -que se sumava a la política i social- a l'arquebisbat de Barcelona va fer que es passés del conformisme amb el paper testimonial del català a demanar al Vaticà canvis que, pel que sembla, seran atesos.
La notícia que el missal aprovat per la Santa Seu rebaixava el pes del català en tot el cerimonial a la Sagrada Família -en comparació a l’anterior visita pontifícia, la de Benet XIII, el 2010- va deixar atònits molts bisbes catalans. No en sabien res, confirmen diverses fons, i era normal que fos així. Perquè el Papa visita Barcelona i és l’arquebisbe Juan José Omella qui controla el viatge. De fet, un dels interlocutors amb Roma ha estat el bisbe David Abadías, que en una entrevista a Catalunya Religió després de tornar del Vaticà explicava que fins i tot havien trobat millor receptivitat de la prevista amb el català. Omella i els seus auxiliars en tenien prou amb un paper secundari del català.
Lleida i Girona reforcen l'estratègia
Al llarg del dimarts, però, diversos prelats van aixecar la veu de manera clara, especialment el bisbe de Girona, Octavi Vilà, i el de Lleida, Daniel Palau, qui fins i tot va exclamar: “Parlar català no és pecat”. Al Palau Episcopal de Tarragona, segons fonts coneixedores, es van viure unes hores intenses al telèfon. Com es podia revertir la situació? I sobretot, encara s’hi era a temps? El pes de la responsabilitat va recaure en Planellas, un arquebisbe de línia catalanista i caràcter fort. Ell era l’únic que podia exercir autoritat sobre Omella perquè és el president de la Tarraconense i, a més, tenia a favor la voluntat del govern de Salvador Illa que la llengua no es convertís en un problema que enrarís la visita del Papa a Catalunya.
Planellas està en una posició clau. No només pel seu rang a la Tarraconense, sinó perquè manté una relació molt propera amb Omella (que alguns defineixen com a “fraternal”), malgrat que discrepen en els temes de país. L’arquebisbe de Tarragona també té fil directe amb Illa. Quan fa uns mesos Illa va visitar el Palau Episcopal com a president, tots dos van pregar plegats a la capella del palau que un dia va acollir les meditacions angoixades del cardenal Vidal i Barraquer a les portes de la Guerra Civil. Planellas també manté bona sintonia amb el conseller Ramon Espadaler, responsable de les relacions amb l'Església i que va intervenir en que la situació es replantegés.
Necessitat urgent de resoldre-ho
Planellas no va fer declaracions, va fer gestions. Va trucar al bisbe auxiliar David Abadías, l’home d’Omella encarregat de governar el viatge papal. L’objectiu és que Abadías fes arribar a Omella la necessitat urgent de resoldre el problema abans que es fes més gros. Planellas també va parlar amb el Govern, molt implicat, també econòmicament, en la visita i Illa va parlar amb Omella en el que va ser l'altre moment decisiu d'aquesta crisi. Van ser hores de gestions intenses, com ja vam informar. Segons explica una persona coneixedora, Omella va escoltar i es va mostrar disposat a recular.
Els rumors que Roma podia efectuar algun canvi en el text de la benedicció van començar a córrer. A l’arquebisbat de Barcelona hi va haver nervis en un primer moment. Fins i tot es van fer trucades a alguns mitjans desmentint que s’anés a fer cap modificació. Però el cert és que Barcelona enviarà a la Santa Seu una proposta de modificació perquè el Papa parli en català en beneir la torre d’una basílica que Antoni Gaudí volia ben catalana. Ningú creu que el Vaticà posi impediments, atès que es tracta d’un canvi d’idioma i no pas de contingut.
Planellas només oficiarà en català
El viatge del Papa està sent també una batalla. Ningú vol posar Omella en una posició incòmoda. “Omella ha escoltat i ha fet la feina”, diuen ara. Ningú qüestiona que ha estat cabdal per culminar la visita de Lleó XIV. Planellas ha exercit com el que és, el primat de l’església catalana. En la missa a la Sagrada Família serà un dels concelebrants i un dels tres prelats que parlarà des de l’altar, on estarà a l’esquerra del Papa. A la dreta hi serà Omella. Encara no se sap quina part de les paraules del pontífex i de l’arquebisbe de Barcelona seran en una llengua o altra. Però Planellas parlarà íntegrament en català.