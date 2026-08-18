Els treballadors en vaga a l'aeroport del Prat no afluixen: «No és un caprici»

La vaga indefinida dels treballadors del servei de terra de Groundforce a l'Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat continua sense afluixar dues setmanes després i en plena temporada alta. Segons dades del comitè de vaga, s'acumulen ja unes 6.000 maletes que no han arribat al seu destí i uns 270 vols cancel·lats. La portaveu de CGT, Esther Garcia, lamenta que la companyia no s'avingui a negociar unes condicions laborals "dignes" i critica la pèrdua de drets en els darrers anys, amb l'arribada d'una nova direcció.
Els treballadors alerten de mancances en la conciliació, la seguretat dels llocs de treball o la salut dels treballadors: "No és un caprici ni una reclamació de millores salarials", assevera Garcia en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies (ACN), on assegura que les negociacions amb els responsables de la infraestructura continuen encallades davant la manca de voluntat de resoldre el conflicte. La portaveu sindical defensa que la vaga ha estat la darrera "eina" que han activat els treballadors davant la passivitat que critiquen de l'empresa, veient, diuen, que la direcció no volia "escoltar" les seves reivindicacions.
El darrer contacte entre ambdues parts es remunta al 24 de juliol, moment en què es va dur a terme una mediació que no va donar els seus fruits. Des de llavors, i amb els treballadors en vaga indefinida, no s'ha tornat a abordar el conflicte. Per la delegada de CGT, aquesta manca de diàleg demostra la "manca de responsabilitat" de la companyia per la coincidència amb el mes de vacances per excel·lència: "L'afectació és global, a la plantilla, a les aerolínies i als passatgers". Garcia, però, alerta que la vaga no s'aixecarà si no hi ha una revisió de les condicions de seguretat i salut de la plantilla.
Mesures "innegociables"
La representant sindical dels treballadors en vaga assegura que hi ha algunes línies vermelles que són "innegociables". En concret, Garcia fixa com a bases l'aplicació dels procediments de prevenció o inspecció, el redimensionament dels torns de treball o l'aplicació d'uns horaris que garanteixin la conciliació i el descans: "Són unes condicions mínimes que qualsevol cap humà pot entendre".
També detalla que la intempèrie o les càrregues físiques dels treballadors que mouen els equipatges o l'estrès pels conflictes amb els passatgers dels empleats de facturació o embarcament són algunes de les conseqüències de la gestió actual: "No estem demanant més diners, més dies de vacances, ni cap dret especial. Volem una feina digna", conclou. Malgrat la situació, l'aparença a la T1 de l'aeroport és d'aparent normalitat, amb el brogit habitual de l'estiu.