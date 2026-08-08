Controls aleatoris a l'aeroport del Prat als passatgers procedents d'Itàlia en plena vaga de Groundforce

Els passatgers de l’Aeroport del Prat mostren desconeixement i tranquil·litat davant els controls fronterers aleatoris activats per Espanya als viatgers procedents d’Itàlia. Els passatgers consultats asseguren que les revisions són ràpides i alguns han optat per portar el passaport «per si de cas». Els controls, que inclouen la verificació de documentació i nacionalitat, es mantindran fins al 7 de setembre.\r\n\r\nEn paral·lel, la vaga indefinida de la CGT a Groundforce Barcelona arriba al cinquè dia i ja ha obligat a cancel·lar més de mig centenar de vols, segons el sindicat. La protesta també manté entre 1.500 i 2.000 maletes immobilitzades i està provocant cues al vestíbul de l’aeroport.\r\n\r\nLa vaga afecta la facturació i l’embarcament de passatgers, així com la coordinació dels vols i la gestió de l’equipatge. La CGT denuncia el deteriorament de les condicions de salut laboral i assegura que l’empresa encara no s’ha assegut a negociar, mentre alguns passatgers afectats expliquen que han hagut de gestionar pel seu compte la recuperació de l’equipatge o els canvis dels vols.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nEspanya farà controls als passatgers procedents d'Itàlia Gerard Mira\r\n\r\n