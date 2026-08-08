Batlle espera que l'enduriment de penes per armes de foc i drogues esquivi la «lentitud legislativa»

El tinent d'alcaldia de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, espera que l'enduriment de penes per tinença d'armes de foc i tràfic de drogues esquivi la "lentitud legislativa". En una entrevista a l'ACN, recorda que "han passat anys" per endurir les penes als multireincidents: "És 2026 i tot just ara s'ha modificat". Així, espera que "s'hagi pres nota" que la lentitud "contribueix" a la "percepció" d'inseguretat i promet seguir "pressionant" des de Barcelona. Admet que els preocupa la "violència intercriminal" i defensa combatre la droga "a tots els nivells". D'altra banda, diu que dels prop de 200 clubs cannàbics que hi ha a Barcelona, "pràcticament tots" tenen expedients oberts i defensa prohibir-los per via penal.
Batlle admet que els preocupen els incidents violents d'aquest estiu i és per això que l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, ja ha reclamat recentment que les penes per tinença d'armes de foc i tràfic de drogues augmentin. Concretament, tant l'Ajuntament com el Departament d'Interior demanen que la pena de presó per tinença d'armes de foc augmenti dels 2 anys actuals als 5 i per als grans cultius i tràfic de marihuana passi de la franja d'1 a 3 anys a una altra de 6 a 9, una modificació normativa que s'ha de debatre al Congrés dels Diputats.
"Quant temps hem passat amb el tema de la multireincidència?", reflexiona Batlle, que recorda que ja ho va demanar el 2020 i no s'ha aprovat fins al 2026. Subratlla que llavors van ser "molt crítics" amb el govern espanyol i demana més celeritat en l'enduriment de les penes ara.
Pel que fa al crim organitzat, assenyala que està "pertot arreu" i diu que a Barcelona està "més o menys controlat", ja que no els consten organitzacions criminals "permanentment instal·lades". D'altra banda, el tinent veu "molt preocupant" les bandes juvenils violentes, una problemàtica que va ser "important" a Barcelona a començaments dels anys 2000 i que es va "erradicar". "És un tema que ens ha de preocupar i que, a més, també posa en evidència que fracassen altres polítiques", diu citant les polítiques d'integració i educatives.
Lluita contra les drogues i clubs cannàbics
En relació amb les drogues, Batlle assegura que els narcopisos ara són residuals, però no per això menys importants. Segons va dir Collboni al març, durant aquest mandat se n'han desmantellat 150, molts d'ells ocupats per activitat delinqüencial. De fet, Batlle alerta que "molta part" de les activitats que es feien als narcopisos s'ha traslladat al carrer, on també es veu l'aparició de noves formes de droga. "De la mateixa manera que es reinventen els delictes, també ens hem de reinventar en la lluita contra aquest tipus de delictes", indica.
Un dels mecanismes per fer-hi front és el Pla Druida de la Guàrdia Urbana: "Volem empoderar els nostres agents perquè tinguin els elements de coneixement per ser eficaços en la lluita contra la droga", explica. Més específicament, el "menudeig", és a dir, la venda freqüent en petites quantitats directament al consumidor. "La droga l'hem de combatre a tots els nivells, des del menudeig a les grans organitzacions criminals", conclou.
En paral·lel, defensa combatre la "banalització" al voltant del consum de droga des d'un vessant social i educatiu. "Lligar el porro, escolteu, això ho hem de combatre", comenta. Recorda que l'ordenança de convivència ja preveu sancions i creu que més pressió policial repercutirà també en una disminució del consum.
Una de les activitats que també contribueixen a aquesta banalització són els clubs cannàbics, una activitat que assegura que "no té cap mena de sentit". A Barcelona n'hi ha prop de 200 i "pràcticament tots", diu el tinent d'alcaldia, tenen expedients oberts per la via administrativa. Tanmateix, destaca que són processos lents, i per això defensa que cal anar a la prohibició via penal d'aquesta activitat. "Hem d'aconseguir, com a mínim, que sigui residual l'existència d'aquest tipus de clubs", indica.
Consolidació de la reducció de delictes
Malgrat la preocupació pels delictes amb armes de foc i el tràfic de drogues, hi ha dades positives. Els delictes a Barcelona han caigut un 11,2% durant el primer semestre de l'any respecte al mateix període l'any anterior i la multireincidència ha baixat un 15,9%. A més, els reforços als jutjats penals de Barcelona contra la multireincidència han reduït quasi a la meitat els temps d'espera.
Ara bé, Batlle admet que continua havent-hi un problema de "percepció" de la seguretat que "costa canviar" perquè s'arrossegava una tendència molt negativa. "A la persona que li han furtat el mòbil no l'hi expliquis [que han millorat les dades] eh!", reflexiona.
Amb tot, creu que s'està fent "molt bona feina". Remarca que han augmentat les plantilles policials i judicials, ha millorat la coordinació entre policies i s'ha instaurat una "confiança mútua" de la judicatura i la fiscalia amb la Guàrdia Urbana després de "trencar moltes barreres mentals que hi havia" gràcies a la creació d'una oficina del cos policial municipal adscrita a la fiscalia. Així, tot i la darrera etapa marcada per "incidents d'una extrema violència" que preocupen i creen "alarma", creu que el conjunt de la ciutadania viu "confortablement segura" a la seva ciutat.