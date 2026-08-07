Batlle reivindica la «complicitat» dels veïns per mantenir els incendis sota control a Barcelona

Barcelona només ha registrat dos incendis forestals aquest estiu, amb una afectació de 0,48 hectàrees cremades. El tercer tinent d'alcaldia i responsable de Seguretat, Albert Batlle, ha atribuït aquestes xifres a la feina de prevenció i a la "complicitat" dels veïns, que, segons ha remarcat, han contribuït a mantenir "molt limitada" l'afectació dels focs a la ciutat.
Tot i valorar positivament el balanç de la campanya forestal, ha advertit que encara "no es pot abaixar la guàrdia" perquè el risc d'incendi es mantindrà, com a mínim, fins al setembre. En la presentació del balanç, Batlle ha destacat "l'esforç sostingut i continuat" dels Bombers de Barcelona, els cossos de seguretat, els serveis municipals i la ciutadania per reduir el risc d'incendis, especialment als barris de muntanya i a l'entorn de Collserola.
La campanya forestal, iniciada el passat 22 d'abril, s'ha traduït en un important desplegament preventiu i, entre finals d'abril i el 31 de juliol, els Bombers han dut a terme 208 recorreguts forestals preventius tant al Parc Natural de Collserola com a les zones urbanoforestals de Barcelona. Durant aquest període també s'han activat 42 prealertes meteorològiques, de les quals quinze han evolucionat fins a situació crítica.
Batlle ha assenyalat que una de les dificultats continua sent el "manteniment de la vegetació" a les finques privades dels barris de muntanya. En aquest sentit, ha admès que caldrà estudiar possibles canvis normatius i administratius conjuntament amb el Consorci del Parc Natural de Collserola per facilitar les tasques de prevenció.
Set nous camions per arribar als carrers més estrets
Coincidint amb el balanç de la campanya, l'Ajuntament ha presentat set nous vehicles autobomba urbana lleugera, adquirits amb una inversió de 3,47 milions d'euros, que permetran renovar la flota dels Bombers de Barcelona. Segons ha explicat el cap de la Unitat d'Espai Bombers i Divulgació de la Prevenció, Gerard Pradas, aquests camions estan especialment dissenyats per intervenir en carrers estrets de barris com Ciutat Vella o Gràcia, on els vehicles convencionals tenen més dificultats per maniobrar.
Els nous vehicles, de sis metres de llargada i 2,5 metres d'amplada, poden impulsar fins a 2.000 litres d'aigua per minut a baixa pressió i 400 litres per minut a alta pressió, una capacitat suficient per afrontar incendis urbans. També incorporen suspensió pneumàtica, canvi automàtic i eines electroportàtils alimentades amb una bateria única.
L'ombra present de la pesta porcina africana
Durant la compareixença, Batlle també ha demanat a la ciutadania que continuï respectant les restriccions d'accés al medi natural derivades de la pesta porcina africana: "Ens hi juguem molt, des de tots els punts de vista". Així i tot, s'ha mostrat confiat que aquestes limitacions es puguin començar a flexibilitzar "ben aviat" si l'evolució de la situació sanitària ho permet.