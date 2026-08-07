El metro de Barcelona encadena un nou mes amb rècord de passatgers

El metro de Barcelona va registrar més de 42 milions de passatgers al juny, la xifra més alta per un sisè mes de l’any en la sèrie històrica de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) –que s’inicia el 2012–. Aquesta quantitat suposa una pujada del 7,7% respecte del juny de l’any passat, quan el metro va anotar prop de 39 milions de viatgers, segons les dades publicades aquest divendres per l’organisme estadístic estatal.
El metro de Barcelona encadena aquest any sis mesos consecutius per sobre dels 40 milions de passatgers, una ratxa que no s’havia vist mai fins ara. El període amb més viatgers aquest any ha sigut fins ara el mes de març, amb més de 45,3 milions de registres, només superat en tota la sèrie històrica l’octubre del 2025, quan se’n van anotar 45,7 milions.
El bus urbà regular de la capital catalana, en aquesta mateixa línia, també va apuntar rècords per un mes de juny, amb gairebé 20,1 milions de passatgers, un 3,9% més que fa un any. En el conjunt de Catalunya, els viatgers de busos urbans superen el llindar dels 30 milions de passatgers per primer cop en un mes de juny, amb 30,4 milions de registres (+7,5%).