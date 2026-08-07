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SATSE reclama més protecció per a infermeres i fisioterapeutes d'atenció domiciliària davant les onades de calor

Societat

  • El Sindicat d'Infermeria SATSE denuncia la falta de planificació de l'Hospital Joan XXIII davant l'increment del virus estacionals de l'hivern. -

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Publicat el 07 d’agost de 2026 a les 14:43
Actualitzat el 07 d’agost de 2026 a les 14:44

SATSE Catalunya ha reclamat un pla específic per protegir les infermeres i els fisioterapeutes d'atenció domiciliària davant les onades de calor. El sindicat considera que les mesures actuals són insuficients i proposa incorporar uniformes més lleugers, neveres portàtils als vehicles per garantir la hidratació i dispositius intel·ligents que alertin quan les condicions ambientals superin els límits recomanats.

També demana que les proves pilot de visites domiciliàries en bicicleta de l'Institut Català de la Salut incorporin restriccions horàries durant les franges de màxima calor per reduir els riscos laborals. Les reivindicacions s'adrecen tant als centres de l'ICS com als del SISCAT i de la sanitat privada.

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