SATSE reclama més protecció per a infermeres i fisioterapeutes d'atenció domiciliària davant les onades de calor

SATSE Catalunya ha reclamat un pla específic per protegir les infermeres i els fisioterapeutes d'atenció domiciliària davant les onades de calor. El sindicat considera que les mesures actuals són insuficients i proposa incorporar uniformes més lleugers, neveres portàtils als vehicles per garantir la hidratació i dispositius intel·ligents que alertin quan les condicions ambientals superin els límits recomanats.\r\n\r\nTambé demana que les proves pilot de visites domiciliàries en bicicleta de l'Institut Català de la Salut incorporin restriccions horàries durant les franges de màxima calor per reduir els riscos laborals. Les reivindicacions s'adrecen tant als centres de l'ICS com als del SISCAT i de la sanitat privada.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nSalut afina la prescripció d'antibiòtics per millorar la «capacitat resolutiva» dels CAP ACN\r\n\r\n