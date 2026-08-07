El govern espanyol registra 1.342 menors migrants a Ceuta

La ministra de Joventut i Infància, Sira Rego, ha xifrat en 1.342 els menors registrats al sistema d’acollida de Ceuta i ha dit que el govern espanyol “els atendrà a tots”. En una atenció als mitjans aquest divendres des de la ciutat autònoma, Rego ha explicat que el pròxim 16 d’agost un equip tècnic del ministeri es desplaçarà a Ceuta perquè el procediment d’acollida sigui “el més ràpid possible”. Així, ha dit que atendran primer els perfils més vulnerables - els menors de 13 anys - i que prioritzaran la reagrupació familiar. També ha anunciat que convocaran a finals d’agost una conferència sectorial amb les comunitats per abordar el repartiment de menors i que en “poques setmanes” ja hi podrien haver derivacions d’infants a la península.
La qüestió de l'acolliment de menors ha obert una crisi entre el PP i Vox. Els ultres es neguen a complir la llei però el PP mira de fer equilibris, i els governs populars a les autonomies ja reconeixen que hauran d'acollir part d'aquests menors. D'altra banda, el Govern de Salvador Illa no ha posat problemes, però Junts rebutja que Catalunya hagi d'assumir més migrants perquè, recorden, ja ha assumit més migrants dels que li corresponen. La líder del partit al Parlament, Mònica Sales, ha dit que Catalunya "ja ha estat sobradament solidària" a l'hora d'acollir, i que els vots de Junts al Congrés "no seran per portar menors" al país.
Mentrestant, els ministres espanyols han demanat comparèixer al Congrés per donar explicacions. El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska; el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Albares; la ministra de Defensa, Margarita Robles, i el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, compareixeran a petició pròpia i en període extraordinari davant les comissions d'Interior, d'Afers Exteriors, de Defensa i de Seguretat Nacional del Congrés per parlar de la crisi migratòria de Ceuta. Segons han detallat des del govern espanyol, les sol·licituds es registraran aquest divendres a la cambra baixa i les compareixences tindran lloc entre el 25 i el 28 d'agost vinent.
El PP, però, té pressa. Ha citat al Senat els ministres de l’Interior, de la Presidència, d’Afers Exteriors, i de Defensa, perquè donin explicacions. A Marlaska el citen el 12 d’agost, a Robles el 13 i a Albares el 17. Pel que fa a Bolaños, volen convocar la Comissió Mixta de Seguretat Nacional perquè pugui donar explicacions. A més, han demanat que Pedro Sánchez acabi les seves vacances “immediatament”.
La crisi migratòria a Ceuta encara cueja. La ciutat autonòma avisa que no pot fer front a la situació i aquest dijous hi va haver una trobada entre el president i el rei, Felip VI, a Mallorca, per parlar-ne. A més, hi ha rumors que hi podria haver un nou intent de creuament massiu en els pròxims dies. Europol, Frontex, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil monitoritzen intensament les xarxes socials per intentar impedir una nova onada de persones que intentin creuar de manera irregular la frontera entre el Marroc i Espanya. Tot plegat, mentre continuen els dubtes sobre el paper del CNI -els serveis d'intel·ligència asseguren que van avisar el Ministeri de l'Interior, però el ministre Grande-Marlaska insisteix que no van rebre cap informe.