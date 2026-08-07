Les pròrrogues de concessió del bus interurbà inclouran una obligació amb el català

La Llei de mesures d'acompanyament als pressupostos incorpora finalment l'obligació per a les empreses concessionàries de garantir els drets lingüístics dels usuaris i fixa un requisit de català per al personal d'atenció al públic. D'entrada, el Govern no va fixar aquesta clàusula en el decret de pròrroga de les concessions, però finalment, arran de la "pressió exercida" per Plataforma per la Llengua i l'entitat de Promoció del Transport Públic -tal com defensen des de l'ONG del català-, l'executiu d'Illa ha acabat incloent les garanties lingüístiques. \r\n\r\nLa nova redacció estableix que les empreses concessionàries dels serveis públics de transport de viatgers per carretera han de garantir l'exercici efectiu dels drets lingüístics dels usuaris i reconeix expressament que el català, com a llengua pròpia de Catalunya, s'ha de poder fer servir amb normalitat en la prestació del servei.\r\n\r\nEn paral·lel, la mateixa llei de mesures d'acompanyament als pressupostos també modifica el Decret llei 5/2026, que regula la pròrroga extraordinària de les concessions de bus interurbà, i obliga les empreses que en siguin beneficiàries a assumir explícitament el compromís de garantir els drets lingüístics dels usuaris. La modificació també estableix que les empreses han de disposar de personal amb un coneixement de català "adequat, proporcional i suficient" per atendre la ciutadania en aquesta llengua i incorpora mecanismes perquè els incompliments puguin comportar mesures correctores i sancions.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nPlataforma per la Llengua impulsa una eina per defensar un consum responsable amb el català Gerard Mira\r\n\r\n