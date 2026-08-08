Renfe «capgira» el funcionament dels ascensors i les escales mecàniques a les estacions

"La situació era absolutament insostenible, indesitjada i inadmissible", ha admès la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en relació amb el mal funcionament de les escales mecàniques i els ascensors a les estacions de Renfe. Arran de detectar un "problema important" en aquests sistemes, la companyia ha posat el focus l'últim any i mig en millorar i revertir la situació.
Segons el Govern, la situació es deu a la "deixadesa" de l'empresa de manteniment, que va rellevar coincidint amb la fi de la concessió. Ara, funcionen un 85% dels ascensors i un 95% de les escales. "En un any hem aconseguit capgirar la situació", assegura Paneque.
Després de constatar que a principis del 2025 només funcionaven la meitat dels sistemes, Renfe ha seguit un pla de xoc per reflotar la situació. En concret, segons dades facilitades per la companyia en una trobada amb periodistes aquest estiu, fa només un any, la mitjana d'ascensors que funcionaven els mesos de febrer, març i abril del 2025 era del 51%. Durant l'estiu de l'any passat, la situació va millorar amb un màxim de funcionament del 71%. Tot i que el tram final del 2025 va seguir amb xifres a l'alça, al desembre va tornar a caure fins el 69%.
Un cop engegat el pla de xoc acordat per reflotar la situació, al gener es van veure els primers resultats per part de la nova concessionària. Es va assolir el 85% de funcionament dels ascensors, en un percentatge que s'ha mantingut força estable fins el juny.
Pel que fa a les escales mecàniques, aquestes van viure el pitjor moment al febrer del 2025, amb gairebé la meitat dels sistemes espatllats. Durant l'estiu es va assolir un funcionament del 75%, que va remuntar fins el 92% al novembre. Al desembre, però, va caure per sota del 70%.
Igual que amb els ascensors, la situació va fer un gir al gener, quan es va començar a materialitzar l'actuació de la nova empresa i van arribar a funcionar el 87% de les escales mecàniques de les estacions de Renfe. La xifra va anar a l'alça fins a arribar a quasi el 97% a l'abril. Les últimes dades són del mes de juny, amb un 95% de funcionament -30 punts més que un any enrere-.
El canvi d'empresa, clau per reflotar el funcionament
"Sabem que estem lluny de l'excel·lència, però la millora progressiva ens hi ha de portar", afirma Paneque, que lamenta que la situació viscuda sigui fruit d'"una certa deixadesa" per part de Schindler, l'última adjudicatària. A principis del 2025, amb el contracte anterior ja acabat i en ple declivi de funcionament de les instal·lacions, Renfe va signar un nou contracte amb TKE. Les millores, però, van trigar un temps a plasmar-se perquè l'empresa va demanar sis mesos de marge "per poder analitzar totes les mancances del sistema".
Paneque lamenta que l'abandonament de funcions de Schindler va provocar que algunes instal·lacions s'hagin hagut d'aturar més temps del previst o s'hagi hagut d'assumir una renovació molt àmplia. "La nova adjudicatària ha començat a recuperar les instal·lacions abans del que esperàvem", assegura la consellera.
Fonts de Renfe han assegurat que han presentat una reclamació pels desperfectes acumulats. El recurs, però, compta amb una altra demanda creuada per part de Shindler, que va impugnar la nova licitació.