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Els Bombers treballen en un incendi a Gaià

Societat

  • Els Bombers treballen en un incendi a Gaià -

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Publicat el 07 d’agost de 2026 a les 19:09

Cinc dotacions dels Bombers treballen en un incendi a Gaià (Bages) que afecta una superfície aproximada d'1,51 hectàrees, segons dades provisionals dels Agents Rurals. El perímetre del foc ja està encerclat i el mitjà aeri del cos de seguretat ja s'ha pogut retirar.

Ara els agents s’han quedat al lloc dels fets per remullar i extingir punts calents per evitar revifalles. Es treballa amb la hipòtesi d’un llamp com a possible causa del foc que s’ha iniciat al voltant de quarts de quatre de la tarda d’aquest divendres.

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