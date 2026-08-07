Els Bombers treballen en un incendi a Gaià

Cinc dotacions dels Bombers treballen en un incendi a Gaià (Bages) que afecta una superfície aproximada d'1,51 hectàrees, segons dades provisionals dels Agents Rurals. El perímetre del foc ja està encerclat i el mitjà aeri del cos de seguretat ja s'ha pogut retirar.\r\n\r\nAra els agents s’han quedat al lloc dels fets per remullar i extingir punts calents per evitar revifalles. Es treballa amb la hipòtesi d’un llamp com a possible causa del foc que s’ha iniciat al voltant de quarts de quatre de la tarda d’aquest divendres.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nBoscos\r\n\r\nINTERACTIU\r\n\r\nAnatomia del foc a Catalunya Arnau Urgell i Vidal\r\n\r\n