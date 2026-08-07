Adif reprendrà la setmana vinent les obres de Trinitat Vella després de les vibracions

Adif reprendrà la setmana vinent les obres amb una compactadora a Trinitat Vella, amb mesures per mitigar les vibracions i controls topogràfics. Així ho ha explicat l'empresa aquest divendres als veïns, després que durant la matinada de dijous les vibracions provocades pels treballs obliguessin a desallotjar una vuitantena de persones que ja han pogut tornar a casa seva. Les obres formen part de les actuacions d'Adif per la variant de Vallbona, i duraran quatre setmanes.\r\n\r\nSegons ha informat Adif, s'evitarà treballar durant el cap de setmana i s'informarà "sempre" als veïns "d'activitats potencialment sorolloses o amb una possible afectació". Una vuitantena de persones van ser desallotjades de matinada de casa seva al carrer Pérez del Pulgar, a Trinitat Vella, després de notar vibracions relacionades amb les obres d'Adif de la variant de Vallbona. Aquestes obres formen part del soterrament de les vies de Montcada i Reixac, les quals van quedar aturades a causa d'un esvoranc a la zona de Vallbona.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nMés problemes pel soterrament de l'R2: desallotgen una vuitantena de veïns a Trinitat Vella per vibracions\r\n\r\n