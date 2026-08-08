Un incendi a Castelló obliga a mobilitzar la Unitat Militar d'Emergències

L'incendi forestal de Tírig, a Castelló, és el que presenta una situació més crítica dels focs declarats aquest divendres a Castelló i ha obligat a activar la situació operativa 2 del Pla Especial davant el Risc d'Incendis Forestals (PEIF). La Generalitat Valenciana ha mobilitzat la Unitat Militar d'Emergències (UME) i ha concentrat en aquest municipi la majoria dels mitjans aeris desplegats aquest dissabte.
El foc de Tírig, però, no ha experimentat evolució durant la nit, segons ha informat la Diputació de Castelló. Malgrat això, les autoritats mantenen activa l'emergència i traslladaran el Punt de Comandament Avançat (PMA) al municipi, des d'on també se celebrarà la pròxima reunió del Centre de Coordinació Operativa Integrada (Cecopi).
En total, uns 200 efectius treballen aquest dissabte en els tres incendis forestals actius a la zona, amb 17 mitjans aeris desplegats. El dispositiu terrestre està format per uns 150 efectius, 120 dels quals pertanyen a la Diputació de Castelló i la Generalitat Valenciana i una trentena a la UME. També hi participen efectius sanitaris, de seguretat i tècnics de prevenció.
Per altra banda, l'incendi de Sierra Engarcerán presenta una evolució favorable. El foc ha afectat unes 45 hectàrees i té un perímetre d'uns quatre quilòmetres i els responsables de l'operatiu confien que la seva evolució pugui ser similar a la del foc de Culla, que ja es troba estabilitzat. Pel que fa a Culla, el 112 ha informat que l'incendi està estabilitzat i que l'evolució és "bona". El foc de la Salzadella, per la seva banda, ja s'ha donat per extingit.