Mor el mossèn Lluís Bonet Armengol, rector de la Sagrada Família durant 25 anys

El mossèn Lluís Bonet Armengol (Barcelona, 1931) ha mort aquest divendres. Conegut per ser una de les figures eclesiàstiques més vinculades a la Sagrada Família, en va ser rector durant vint-i-cinc anys, entre el 1993 i el 2018. També va ser el promotor de la causa de beatificació d’Antoni Gaudí iniciada l’any 2000. Com que han donat el seu cos a la ciència, no hi haurà cap celebració de funeral, però sí que hi ha prevista una cerimònia de caràcter diocesà i parroquial de cara al mes de setembre.
Fill de l’arquitecte Lluís Bonet i Garí –deixeble de Gaudí–, germà del músic Narcís Bonet i Armengol i de l’arquitecte Jordi Bonet i Armengol (artífex de la continuació de les obres de la Sagrada Família), Lluís Bonet i Armengol va ser ordenat sacerdot l’any 1958. En els seus inicis, va ser vicari de la Parròquia de la Puríssima Concepció de Sabadell, sacerdot a Terrassa i vicari episcopal a Sabadell fins al 1993, any en el qual el llavors arquebisbe de Barcelona, Ricard Maria Carles, li va confiar la parròquia de la Sagrada Família.
En aquest temple s’hi va estar fins al 2018, concretament vint-i-cinc anys, durant els quals va participar en moments tan destacats com per exemple la cerimònia de dedicació al culte de la nau principal, en què el papa Benet XVI va concedir el títol de basílica menor al temple. Un altre de les seves grans lluites va ser la voluntat de beatificació de Gaudí, de la qual en va ser promotor i vicepostulador.
La Fundació Memòria i Veu ha lamentat la pèrdua en un missatge a través de xarxes socials en el qual recorda que va ser un mossèn que va viure la religió “lliurement, escoltant sempre i exercint de precursor del diàleg interreligiós quan ningú hi creia”. També en destaca una posició marcada per una religió “oberta” amb especial atenció a la “cultura i el patrimoni”.