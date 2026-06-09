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ANÀLISI

L'ànima oculta de la Sagrada Família, un trencaclosques numèric

L'obra magna de d'Antoni Gaudí amaga un sofisticat sistema matemàtic que dona sentit a les seves dimensions i estructures

  • Sagrada Família sala creuer de la torre de Jesús -

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Publicat el 09 de juny de 2026 a les 17:06
Actualitzat el 09 de juny de 2026 a les 17:11

Aquest dimecres 9 de juny, el Papa protagonitzarà l’acte central de la seva visita a Catalunya: la missa a la Sagrada Família i la inauguració de la Torre de Jesucrist. L'acte coincideix amb el centenari de la mort d’Antoni Gaudí, arquitecte del temple.

No és cap misteri que la Sagrada Família és un dels monuments més reconeguts i icònics de Barcelona, de fet, l’any 2025 va tancar amb uns ingressos de 134,5 milions d’euros i la van visitar 4.877.567 persones, uns pocs milers més que l’any anterior. Tot i l'èxit, el monument té un univers matemàtic que s’amaga darrere de les seves formes i estructures.

La fascinació que desperta l’edifici no rau únicament en la seva bellesa arquitectònica. Entendre els principis matemàtics que sostenen el conjunt permet apreciar una nova capa de significat, on la funcionalitat, l'equilibri i l'harmonia es combinen per donar coherència a cada detall de l’obra.

El nombre 12, protagonista

No resulta sorprenent que el nombre 12 tingui un protagonisme destacat en l'estructura del temple. Gaudí concebia la Sagrada Família com una síntesi d'arquitectura i simbolisme religiós, i el 12 és un nombre amb una forta presència bíblica: els 12 fills de Jacob, les 12 tribus d'Israel, els 12 apòstols o la corona de 12 estrelles de l'Apocalipsi en són només alguns exemples.

Però el seu interès no és només simbòlic. Des d'un punt de vista matemàtic, el 12 és un nombre especialment adequat per establir proporcions, ja que té molts divisors. Precisament, les relacions entre aquests divisors són les que, segons Claudi Alsina (que va cursar els seus estudis inicials en matemàtiques a la Universitat de Barcelona i que va dirigir la tesi doctoral de l'actual arquitecte director de les obres del temple, Jordi Faulí) expliquen bona part del sistema proporcional de la basílica. Amb aquests antecedents simbòlics i matemàtics, no hauria de resultar estranya la vinculació entre elements estructurals del temple i el nombre 12.

El mòdul de 7,5 metres

A partir de les paraules de Claudi Alsina us convidem a fer una petita visita amb mirada matemàtica a la Sagrada Família: Les dimensions del temple estan vinculades al nombre 12 i al mòdul de 7,5 m. La seva llargada és de 90 m (7,5 x 12), l'amplada és de 60 metres (7,5 x 8) i l'amplada de la nau principal de 45 m (7,5 x 6). Pel que fa les alçades, la volta més alta és la de l'absis, de 75 m (7,5 x 10); seguida per la volta del creuer, de 60 m (7,5 x 8); 45 metres, la volta de la nau central (7,5 x 6); 30 metres, la de la nau lateral (7,5 x 4), i 15 metres, la del cor (7,5 x 2).

En harmonia amb l'alçada de la muntanya de Montjuïc

La torre de Jesús és la torre central del temple i la més alta, amb 172,5 m (7,5 x 23), en harmonia amb l'alçada de la muntanya de Montjuïc. Està coronada per una creu de quatre braços que fa 17 metres d'alta per 13,5 m d'ampla. Entorn a aquesta torre hi ha les quatre torres dels Evangelistes, que assoleixen una alçada de 135 m (7,5 x 18).

Estel Sagrada Família coronant la Torre de Maria.
Estel Sagrada Família coronant la Torre de Maria. Per Canaan., CC BY

La torre de Maria, que mesura 138 m, és la segona més alta de la basílica. Està coronada per un estel de 12 puntes, que es recolza sobre tres braços de suport. Aquest estel té un diàmetre de 7,5 m i es forma a partir d'un dodecàedre regular sobre cadascuna de les cares del qual s'aixequen puntes en forma de piràmide pentagonal. Els reflexos de la llum del dia i la il·luminació interior nocturna confereixen a aquest estel una bellesa singular.

Els poliedres de les torres

Els políedres també estan molt presents en les torres de la Sagrada Família. Les quatre torres de la façana de la Glòria culminen amb dodecàedres, les quatre torres de la façana del Naixement culminen amb octàedres irregulars truncats i les quatre torres de la façana de la Passió culminen amb cubs truncats.

Torres de la façana del Naixement, culminades per octaedres. Yura Tarasovskyy/Shutterstock

En les 12 torres, sobre aquests políedres, s'aixeca un pinacle. Les torres dedicades als Evangelistes culminen amb icosàedres regulars que contenen focus que il·luminen la gran creu que presideix la torre de Jesús. Just damunt de cada icosaedre hi ha una escultura amb la representació simbòlica de l'evangelista. Són nombrosos els políedres estrellats que hi ha en el temple, especialment en la façana del Naixement.

No són columnes, és un bosc!

Per un altra banda, els arcs catenaris estan presents al temple com a elements estructurals principals per ser una forma molt eficient de transmetre les càrregues al terra sense necessitat d'altres elements de suport. Estan integrats al sistema de columnes inclinades que sostenen les voltes de les naus interiors, a les pròpies voltes i cobertes i a la façana del Naixement.

Es poden trobar quatre tipus de columnes diferents a dintre de la Sagrada Família. Totes aquestes columnes s'anomenen de doble torsió helicoïdal, tenen la base en forma de polígon estrellat arrodonit i es generen com la intersecció de dues columnes salomòniques que giren en sentit oposat.

A sobre de cadascuna es troba un nus d'on surten diferents branques semblants a les d'un arbre que sostenen de forma molt eficient les torres i la coberta del temple. També els lluernaris del sostre són hiperboloides reglats d'una fulla. El fet que siguin formats per rectes ofereix facilitat constructiva i optimitza la captació i la projecció de la llum.

El simbolisme de dos nombres: 7 i 33

'Melencolia', d'Albrecht Dürer, on pot apreciar-se un quadre numèric en el cantó superior dret.
‘Melencolia’, d'Albrecht Dürer, on pot apreciar-se un quadre numèric en el cantó superior dret.

Altres nombres amagats al temple són profundament simbòlics. Per exemple, el baldaquí de l'altar major, que és un heptàgon regular de 5 m de diàmetre, els set costats del qual simbolitzen els set dons de l'Esperit Sant.

Barcelona, Sagrada família, quadrat màgic de Subirachs. Per Jordi Domènech, CC BY

A la façana de la passió hi ha un quadrat numèric on totes les files, columnes i diagonals sumen 33, amb evidents connotacions religioses. Sembla que s'inspira en el quadrat màgic que apareix en el quadre Melanconia, d'Albrecht Dürer. La percepció de la matemàtica que hi ha al darrera del Temple de la Sagrada Família encara el fa més bell i desperta més admiració pel geni d'Antoni Gaudí.The Conversation

Aquest article va ser publicat originalment a The Conversation.

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