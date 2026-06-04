Lego llança la maqueta més gran de la seva història: una Sagrada Família de 12.060 peces

Coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, el Grup LEGO ha anunciat el llançament del nou set LEGO Architecture Sagrada Família, una reproducció detallada inspirada en una de les obres arquitectòniques més icòniques i singulars del planeta. La proposta busca traslladar als aficionats l'essència i la magnitud del projecte ideat per l'arquitecte català, oferint una experiència de construcció que permet descobrir de prop la complexitat de la basílica.
La maqueta recrea l'evolució constructiva del temple barceloní seguint l'ordre real de les diferents fases de l'obra. El recorregut comença amb la cripta i l'absis, continua amb la façana del Naixement i la façana de la Passió, i incorpora posteriorment les grans naus, la Sagristia Occidental i les sis torres principals. El conjunt es completa amb la Sagristia Oriental i la façana de la Glòria.
Amb un total de 12.060 peces, aquest model es converteix en el set amb més elements de construcció que LEGO ha comercialitzat fins ara. Entre els seus aspectes més destacats hi ha la recreació de l'efecte dels vitralls, pensada per evocar la manera com la llum travessa l'interior de la basílica. Un cop acabat, el model està concebut com una peça d'exhibició visible des de qualsevol perspectiva.
Rok Žgalin Kobe, responsable del disseny de la col·lecció LEGO Architecture, ha explicat que l'equip va assumir el projecte amb la voluntat de respectar al màxim la visió de Gaudí. Segons apunta, el repte va consistir a reproduir la grandiositat, la complexitat i el caràcter canviant d'un edifici que continua en construcció més d'un segle després de l'inici de les obres.
La nova incorporació passa a formar part de la línia LEGO Architecture, dedicada a reproduir alguns dels edificis més emblemàtics del món amb models orientats al públic adult. A més, els usuaris podran complementar el muntatge amb l'aplicació LEGO Builder, que ofereix instruccions tridimensionals, seguiment del progrés i eines per desar les construccions. El set LEGO Architecture Sagrada Família ja es pot reservar i arribarà a les botigues d'arreu del món l'1 de novembre de 2026 amb un preu de venda de 749,99 euros.