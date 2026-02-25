Visitar el taller de Gaudí ja és possible gràcies a la realitat virtual

Visitar el taller on treballava Gaudí ja és possible i es pot fer a la catedral de Barcelona. Aquest dijous s'estrena l'experiència de realitat virtual Gaudí, l’Atelier du divin (Gaudí, el taller del diví), a partir de la pel·lícula homònima creada el 2023 per GEDEON Experiences, Small Creative, CNC i NHK. La projecció amb ulleres d’RV endinsa el visitant en el taller i la creativitat de l'arquitecte català. La proposta (de 18 minuts) es desenvolupa a la sala de la Mercè, un espai inèdit pels visitants, en grups d’un màxim de 15 persones i a un preu de 18 euros.
Es tracta d'una iniciativa que s'emmarca en el centenari de la mort de l'arquitecte. De fet, és una pel·lícula internacional de realitat virtual que ha estat guardonada amb diferents premis a prestigiosos festivals d’arreu del món com PiXii a La Rochelle, Stereopsia a Brusel·les o Beyond the Frame a Tòquio.
L'experiència és un migmetratge de 18 minuts concebut i estrenat com un film per ser vist amb ulleres de realitat virtual en què és el mateix Gaudí qui explica, en els seus últims dies de vida, el procés creatiu, els detalls i el significat de les seves obres més emblemàtiques.
La producció encara no s’havia estrenat a l’estat espanyol. Després del seu recorregut per festivals els darrers dos anys, aterra ara a Barcelona de la mà de Landscapes (empresa organitzadora entre altres del Festival d’Arts Digitals MIRA, Stromboli –Grup Lavínia– i la pròpia catedral de Barcelona.
"La pel·lícula és boníssima"
“La base de tot és que la pel·lícula és boníssima”, ha destacat a l’ACN el director de Landscapes, Marc Gomariz, “d’una qualitat gràfica i narrativa extraordinària”. Els visitants, segueix, “es trobaran dins del taller en els últims dies de vida de Gaudí, després de patir el famós accident de tramvia; d’alguna manera, es transformen en els seus assistents”.
Segons el coproductor de l’estrena del film a Barcelona, és important destacar la feina dels creadors de la pel·lícula de la mà de la junta constructora de la Sagrada Família i d’altres actors locals “perquè no s’escapés cap detall a nivell narratiu i gràfic” de l’obra de Gaudí, ja que hi ha “reconstruccions fidedignes de la casa Batlló, del Palau Güell i de la Sagrada Família”, entre altres. De fet, la productora del film ja va col·laborar fa pocs anys amb el gran temple de Gaudí per fer el documental Sagrada Família, el repte de Gaudí (2022), i segons Gomariz, el nou film de realitat virtual s’hauria començat a gestar aleshores.
Per què a la Catedral?
El mossèn Josep Maria Turull, canonge fabriquer de la catedral de Barcelona, ha recordat aquest dimecres la vinculació de Gaudí amb el temple. En concret, ha fet referència als fets que l’arquitecte va viure al carrer del Call –a prop del temple– i va col·laborar amb l’arquitecte Joan Martorell a fer un projecte de façana per a la basílica (que finalment no va prosperar); o que, “des de 1890, venia sovint a les eucaristies del diumenge”, i tenia un lloc gairebé reservat, ha dit, com a exemples d’aquesta relació.
Per això, segons el mossèn i també segons Landscapes, que el film s’estreni aquí fa tot el sentit, per bé que la possibilitat es va obrir després d’un any de cerca sense èxit de l’indret ideal on estrenar el film, reconeix Gomariz. “Gaudí tenia una relació molt estreta amb la Catedral, com a lloc d’inspiració i de reflexió, i tot això, sumat al fet que ens trobem a l’inici de les celebracions de l’any Gaudí, ha fet que tot quadrés”, celebrava aquest matí abans de la presentació del film a Barcelona.