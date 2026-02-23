L’art del monòleg per dir la veritat

El món de la creació cultural l’habiten també microespais que, si no existissin, caldria inventar-los. Racons que esdevenen petits refugis de llibertat crítica al marge de les grans plataformes i les sales principals d’espectacles. Són llocs sorgits de la iniciativa d’un petit nucli d’artistes o de l’originalitat d’un lletraferit. Aquest és el cas de l’Espai Cultural Senyor Ruc, un petit racó del carrer de Sant Hermenegild, 12, a Sant Gervasi, convertit en una sala d’espectacles de petit format. Aquesta setmana s’hi poden veure i escoltar dos monòlegs interpretats per dues magnífiques actrius, dirigides pel notari Eladi Crehuet, ànima de l’espai.
La finestra és interpretat per Cristi Garbo, que anima una comèdia dramàtica entorn una dona internada en un manicomi. El text, amb influències dels corrents de l’antipsiquiatria, un moviment que als anys 60 va qüestionar alguns dels principis de la psiquiatria tradicional, posant en dubte moltes afirmacions sobre les malalties mentals i rebutjant l’excés de psicofàrmacs i l’internament forçat.
La rapsoda, interpretat per Júlia Diez, és un cant fervent a la poesia, amb molts autors llatinoamericans, que ella recita amb convenciment i que presenta com una aliada davant de la solitud. Totes dues peces furguen en les contradiccions d’una ànima humana avui més angoixada que mai per la pressió de les xarxes socials, l’acceleració i una societat sovint neurotitzada i massa pendent de com ens veuen i no pas de com som.
Els dos textos són de Felicitat Escrivà, pseudònim d’un Eladi Crehuet que gaudeix fent cultura després de la seva jubilació com a notari, tasca en què va destacar per la seva feina en favor de la catalanització de les notaries. Les peces van acompanyades de la cançó Tinc por i els arranjaments musicals d’Albert Hernández Miralles. Els dos monòlegs encara es poden veure del dimecres 25 de febrer al diumenge 1 de març. Sempre a dos quarts de vuit del vespre, a l’Espai Cultural Senyor Ruc.