Illa descarta per ara eleccions davant del bloqueig pressupostari: «No és la millor idea»

Salvador Illa, juntament amb Oriol Junqueras, és un dels personatges protagonistes de l'escena política catalana: hi ha pendent un acord per tirar endavant els pressupostos. El president de la Generalitat ha estat entrevistat per La Vanguardia i ha tractat les carpetes més importants que hi ha sobre la taula com els comptes, l'habitatge i Rodalies.
Amb la salut "pràcticament recuperada al 100%", Illa ha expressat la seva empenta per l'aprovació dels pressupostos, tot i que per ara tingui el no d'ERC: "Treballaré fins a l'últim moment. Hi ha marge d'acord i penso esgotar-lo".
La negativa dels republicans ve donada per l'incompliment del govern espanyol de cedir la recaptació de l'IRPF, un acord que des d'ERC asseguren que s'ha d'implementar si Illa vol tenir pressupostos. Davant la vinculació de pactes que salten d'una administració a una altra, el president català assenyala que no es pot "subordinar l'aprovació dels pressupostos a altres qüestions". Així doncs, focalitzat en els pressupostos per sobre de la cessió de l'IRPF, Illa demana reciprocitat: "Jo vaig aprovar els pressupostos d'ERC; ara els toca a ells aprovar els meus".
Tot i no haver arribat a un acord amb ERC -al contrari que amb els Comuns- el president Illa no se'n penedeix d'haver-los presentat, confia plenament en la seva feina per poder-los aprovar. Davant l'hipotètic bloqueig pressupostari que es pot viure el dia 20 de març, Illa afirma que prendrà la decisió que benefici "l'interès general". I reitera la importància d'uns pressupostos davant del context global: "El millor escut social són els pressupostos".
Pel que fa a Rodalies, el president ha reconegut que "som en un punt d'inflexió" i que els serveis no estan a l'altura del que necessita Catalunya per culpa de "deu anys de desinversió i desatenció". Per altra banda, l'habitatge és una de les carpetes més importants i ha afirmat que no es quedarà de braços plegats i assumeix amb "coratge" el repte: "Prefereixo que em diguin que m'he equivocat que abans que diguin que no he fet res".