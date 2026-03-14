"Si les presons no ens han fet rendir, no ens farà rendir cap pressió". Aquest ha estat el missatge molt clar d'Oriol Junqueras a Salvador Illa en la recta final dels pressupostos, que el pròxim divendres hauran d'afrontar l'esmena a la totalitat d'ERC. En la celebració del 95è aniversari del partit, el seu president ha dit que volen que s'aprovin els comptes, però que també cal assegurar la recaptació de l'IRPF. "No volem córrer el risc que se'ns escapi de les mans", ha dit Junqueras. El partit ha aplegat unes 400 persones en l'acte d'aquest dissabte a l'estació del Nord de Barcelona, en què hi havia bona part de la direcció actual i també dirigents històrics i militants de base.
Junqueras ha admès que "és difícil" que es compleixin els acords, però ha demanat que els acompanyin en algunes de les carpetes pendents. S'ha referit explícitament a tots els partits democràtics i també als agents socials i econòmics, a qui ha dit que la negociació del nou finançament o per la recaptació dels impostos són per "millorar la vida de la gent". "Quan lluitem per cadascuna d'aquestes qüestions estem lluitant per ells", ha sentenciat. Junqueras ha afegit que el seu partit "sempre ha estat al costat" de la societat i dels agents socials i econòmics, motiu pel qual ha insistit que no els poden deixar sols en les seves reivindicacions.
El president d'ERC ha instat la militància a "saber adreçar-se" al conjunt del país i a fer "patriotes" als ciutadans. "Els temps eren molt més difícils i ja ens sabíem explicar", ha insistit Junqueras. El dirigent republicà ha dit que a Catalunya sempre hi ha hagut diversitat i que això no ha fet que el seu partit es rendeixi, sinó que ha estat una oportunitat per enfortir-se. A la ciutadania, Junqueras ha demanat referir-s'hi amb un discurs "més suau" però que pugui ser entès per més persones. Altre cop, ha insistit a demanar acompanyament perquè el discurs d'ERC pugui fer-se gran: "I si ens deixen sols, continuarem lluitant i si cal, anirem a la presó", ha afegit.
Alamany «no admet lliçons» per la polèmica dels comerços 24 hores
Al seu torn, Elisenda Alamany s'ha referit a la polèmica per vincular la "gran substitució" amb els supermercats 24 hores de Barcelona. "No sempre he estat encertada en saber-me explicar, però no accepto ni una sola lliçó", ha respost, en relació amb les crítiques que han sorgit des dels Comuns i la CUP, però també des d'algunes figures del partit que anteriorment havien tingut responsabilitats parlamentàries. Alamany ha comparat la lluita per la llibertat d'ERC amb qui li dona lliçons i "no han estat capaços de mantenir la identitat de Barcelona" o d'expulsar els fons voltor de la ciutat.
Per altra banda, l'alcaldable del partit a Barcelona ha fixat l'objectiu de guanyar les eleccions municipals de 2027 no només a la capital, sinó al conjunt del país: "La nostra vocació és entendre la nació sencera", ha considerat. Alamany ha demanat no desaparèixer quan venen les dificultats i no abandonar el país quan té costos: "La voluntat d'ERC és continuar-hi sent malgrat les adversitats", ha exigit, a la vegada que ha reivindicat la política que posi al centre l'educació, el transport públic, l'habitatge o la salut. "Som el partit del poble", ha reivindicat.
"Toca rebel·lar-nos", ha afegit Alamany, davant l"anar fent" de la Generalitat, que ha recordat que suposa continuar amb infraestructures que col·lapsen el país o continuar amb l'espoli fiscal per part de l'Estat. "L'anar fent i el cost de la dependència tenen un preu molt alt", ha criticat Alamany, que ha reivindicat que ERC ha estat capaç de fer "coses meravelloses" com mantenir el català com a llengua de cohesió, que Catalunya sigui un motor econòmic i que el país tingui una "visió pròpia" al món. "Davant la desil·lusió cal creure en una Catalunya de prosperitat i que no engreixi les butxaques de quatre empresaris avariciosos", ha conclòs.
400 persones celebren el 95è aniversari d'ERC
L'acte ha aplegat al voltant de 400 persones a l'estació del Nord, entre les quals hi havia dirigents de pes del partit i també d'altres d'històrics. Abans de les intervencions de Junqueras i Alamany, l'acte més simbòlic ha estat un viatge pels 95 anys d'història d'ERC. Un dels moments més emotius ha estat l'homenatge als membres d'ERC assassinats pel feixisme, un record que s'ha endut una ovació sonora dels presents. També s'han endut aplaudiments la proclamació de la república catalana al Parlament, feta per Carme Forcadell, aquest divendres asseguda al costat de Junqueras en l'acte celebrat sota l'eslògan "Sempre hi som".