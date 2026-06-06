Esquerra exigeix al Govern que torni a negociar amb els sindicats educatius

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) exigeix al Govern que torni a la taula de negociació amb els sindicats perquè "els mestres puguin fer de mestres". La secretària general del partit, Elisenda Alamany, considera que l'executiu català necessita "una cura d'humilitat per afrontar el conflicte" i demana que es desbloquegi la situació per donar "una resposta que estigui a l'altura del país".
En el consell nacional que el partit celebra a Banyoles, Alamany també ha demanat als futurs candidats a les municipals "guanyar la identitat" amb els valors progressistes que representa la formació. "Cap partit polític s'assembla tant al país, pot representar tant el país com Esquerra Republicana", ha reivindicat la secretària general d'ERC.
"Els dirigents polítics que portem els nostres fills i filles a l'escola pública sabem què diuen les pancartes que pengen a les escoles i parlen del futur", ha remarcat, mentre exigia que la consellera Niubó es torni a asseure amb els sindicats per trobar una solució que estigui "a l'altura del país".
La secretària general d'ERC ha reivindicat el seu partit com qui "millor pot representar" Catalunya. "Som l'únic partit polític fort a l'àrea metropolitana, present en un poble petit de l'Alt Empordà. Cap partit polític s'assembla tant al país, pot representar tant el país com Esquerra Republicana", ha assenyalat.
"Guanyar la batalla de la identitat"
Davant d'uns 250 militants, molts d'ells candidats a les properes municipals, Alamany ha demanat "guanyar la batalla de la identitat" des dels valors progressistes que representa Esquerra. La secretària general del partit ha destacat que la identitat "no és una bandera buida", sinó "un símptoma de comunitat".
"Quan anem a alguns llocs i diem aquest lloc no té identitat, no té personalitat, és perquè no hi ha una comunitat al darrere. És perquè segurament no hi ha una llengua, no hi ha una cultura, és un lloc de pas. I no ens podem permetre que Catalunya sigui un lloc de pas", ha reblat.
Crítica al PSC
Alamany també ha carregat contra el PSC perquè "diu que pots ser català passant de puntetes pel nostre país, que no cal respectar la llengua, que no cal integrar-te a la comunitat que tens al teu voltant". En aquest sentit, la líder d'ERC ha demanat evitar "el reaccionarisme i el cosmopolitisme naïf".
Finalment, Alamany ha apostat perquè el partit sigui "el carrer gran de l'independentisme" i no "la casa gran que no es mou i on es poden tancar les persianes", en referència a l'antiga Convergència i Unió. Els assistents han ovacionat el discurs -que també ha carregat constantment contra l'extrema dreta-, just abans de l'entrega de distintius que Alamany i el president del partit, Oriol Junqueras, han fet a militants que porten 25 anys al partit.