Junqueras evita el xoc amb Rufián davant els estudiants: «Vull que sigui el candidat a Madrid»

Fa tot just dos mesos, Gabriel Rufián omplia la Universitat Pompeu Fabra amb Irene Montero per escenificar a Barcelona la seva proposta de front d'esquerres. I aquest divendres, ha estat Oriol Junqueras qui ha assistit a una roda de premsa protagonitzada pels estudiants, en un cicle de converses amb polítics que organitza la mateixa universitat i el Diari de Barcelona. Que Rufián genera expectació entre els joves ha estat una evidència amb les primeres preguntes dels estudiants, però Junqueras ha evitat el xoc amb el cap de files de Madrid i ha deixat clar que compta amb ell: "Vull que sigui el candidat al Congrés".
"Amb el Gabriel ens uneix una amistat llarga i intensa, comparteixo les seves inquietuds i proposa el mateix que ERC", ha assegurat el president d'ERC. En tot cas, Junqueras ha reiterat que el seu partit concorrerà a les eleccions amb les sigles republicanes i, un cop més, tanca implícitament la porta a participar d'un front d'esquerres. En paral·lel, ha tornat a rebutjar les "condicions" que Rufián ha posat per repetir com a candidat i ha reiterat que les llistes electorals d'ERC les confecciona la militància. El partit celebra aquest dissabte un consell nacional per validar el reglament intern per a les eleccions espanyoles, però Junqueras ha restat importància a si Rufián hi acudeix o no.
Junqueras també ha reivindicat que ERC és un "partit d'acollida" i per això ha obert la porta a incloure altres formacions a les seves llistes, tal com planteja Podem en alguns municipis, oferta que la direcció republicana encara estudia. També ha reivindicat les aliances a dreta i esquerra, com amb Esquerra Democràtica o amb Comunistes o EUiA respectivament. En paral·lel, Junqueras també ha verbalitzat per primera vegada que desitja que ERC del País Valencià arribi a un acord per concórrer amb Compromís de cara a les pròximes eleccions valencianes, on la formació de Joan Baldoví parteix en una posició optimista.
Que Sánchez demostri "interès real" en els pressupostos
Junqueras també ha fet la primera reacció pública del partit a la intenció de Pedro Sánchez de presentar pressupostos per al 2027. I ho ha fet amb cert escepticisme. El president republicà ha considerat que el president espanyol ha de demostrar "interès real" en tirar endavant els comptes. "Ha fet una declaració que no demostra res, no puc constatar que vulguin tenir-los", ha dit Junqueras, sobre l'anunci de Sánchez a les jornades del Cercle d'Economia aquesta mateixa setmana. En la mateixa línia, el màxim dirigent republicà ha demanat a la Moncloa que faci una oferta si vol tenir pressupostos i ha dit que no donen la legislatura per morta.
El president d'ERC també ha defensat que ERC té un compromís contra la corrupció i que faran "tot el que estigui a l'abast" per deixar-ho clar. Ara bé, ha evitat posicionar-se sobre els últims escàndols del PSOE i si afecta a la relació amb els republicans. "Tenim molts motius per sospitar que la justícia no sempre és justa", ha apuntat, afegint que és "escèptic" respecte la certesa d'algunes de les acusacions que s'han fet públiques en els últims dies. També ha demanat diferenciar la corrupció del PSOE de la del PP, recordant que els populars són l'únic partit condemnat.
Autocrítica en educació
Junqueras, a petició dels estudiants, també ha fet una llarga reflexió sobre la crisi educativa. El president d'ERC ha dit "entendre perfectament" el 'no' dels docents a la consulta sobre el preacord i ha explicat que al seu entorn tots els professionals s'havien inclinat per aquesta opció. A parer seu, el resultat demostra que el conflicte no és "només una qüestió salarial" sinó que va de "sentit professional i de vocació". El president d'ERC creu que la vocació "ha estat traïda" i que bona part del professorat sent que "no se'ls deixar fer allò que els correspon, que és ensenyar".
El dirigent republicà també ha fet autocrítica i, davant una pregunta d'un estudiant, ha admès que el seu partit, que va tenir funcions de govern al Departament d'Educació, també té responsabilitat en la crisi. "No vam cuidar la importància de l'ensenyament", ha considerat Junqueras, que ha demanat donar pes als continguts i al coneixement perquè el foment de l'esperit crític pugui ser una realitat. Sobre la crisi educativa actual, el president d'ERC ha insistit que hi ha un paquet de 500 milions d'euros addicionals als pressupostos que han de servir perquè el Govern solucioni el conflicte.