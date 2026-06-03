El paper del «presi» i les pressions a Marchena: què revela el sumari de les clavegueres del PSOE?

Els informes de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil no han de ser necessàriament objectius o imparcials, tal com es coneix bé, per exemple, entre l'independentisme. Però el sumari del cas que investiga les clavegueres del PSOE, conegut com cas Leire i al qual ha tingut accés Nació, conclou que hi havia un "objectiu final" impulsat des de Ferraz per protegir Pedro Sánchez. El cos armat revela totes les operacions i estratègies suposadament destinades a desactivar les investigacions que esquitxaven i encara esquitxen l'entorn del PSOE i de la Moncloa.
L'UCO ha determinat que la missió principal era frenar la suposada guerra bruta contra Sánchez i això implicava pressions a jutges, fiscals i policies. Els líders de la presumpta trama, investigada com a organització criminal, serien Santos Cerdán en una "posició superior" i Leire Díaz com la seva subordinada, fent les funcions executores. Però, diu l'UCO, Sánchez n'era coneixedor. El cas inclou pressions al jutge Manuel Marchena perquè apliqui l'amnistia o al fiscal José Grinda perquè doni informació compromesa del seu cap, el fiscal en cap anticorrupció. També hi treu el cap Sandro Rosell o la campanya del PSC al Parlament. Aquestes són les deu claus de la investigació de l'UCO sobre la trama del PSOE.
"Objectiu final": protegir Pedro Sánchez
La causa investiga una presumpta organització criminal en la qual Santos Cerdán hauria encarregat a Leire Díez "coordinar i executar", juntament amb altres persones, un conjunt d'actuacions que tenien com a "objectiu final" protegir els interessos "directes o indirectes" que afecten el govern espanyol i el PSOE, però més concretament el president de l'executiu. Aquests interessos, segons la Guàrdia Civil, estaven en perill arran de les diverses causes judicials contra persones vinculades al partit o al cap de l'executiu. Dit d'altra manera, l'UCO sosté que tota la trama està destinada a protegir Pedro Sánchez.
Sánchez ho sabia (però no hi ha converses directe)
L'UCO assegura que Sánchez era coneixedor de l'activitat de Díez i s'agafa a diferents mencions que es fan al "presi" o al "one". Segons l'empresari Pérez Dolset, quan va aparèixer la imputació de Begoña Gómez, "el president ja va dir que es netegi tot". Segons Leire Díez qui la posa al capdavant de l'operació es troba "al carrer Ferraz comunicats amb el Palau de la Moncloa". El jutge també diu que Cerdán va fixar com a prioritat desactivar la causa dels hidrocarburs, segons diu Leire, "per ordre del one". Són alguns exemples pels quals la Guàrdia Civil determina que Sánchez era coneixedor de l'activitat de la trama, sense aportar cap missatge o conversa directa sobre la qüestió.
El paper de Santos Cerdán
L'informe que ha transcendit situa Santos Cerdán en una "posició superior" en la trama. Sobre l'exsecretari d'organització del PSOE, l'UCO apunta que va fer servir la seva "posició i capacitat d'influència" per mirar d'influir en aquells procediments judicials que tenien a veure amb el seu partit o amb el govern espanyol. Cerdán ocuparia aquesta posició "preponderant" mentre que Díez exerciria com a "subordinada" i com a un braç "executor" de totes les operacions que el grup duia a terme. Tots dos, a més dels altres membres del grup, haurien començat a tenir contacte l'any 2020, però els investigadors situen l'inici de l'activitat de la trama en una reunió a Ferraz durant els dies de reflexió de Sánchez arran de la imputació de la seva esposa, Begoña Gómez.
Pagaments a Leire Díez
La investigació revela pagaments procedents del PSOE a través de facturació falsa o a través de la interposició de societats. Leire Díez és una de les protagonistes d'aquests ingressos, que en el seu cas haurien arribat a un import de 27.225 euros (22.500 euros més l'IVA). Un ingrés que s'hauria fet a través de fins a dues societats amb la finalitat d'"encobrir l'origen del fons". Cal recordar que, en paral·lel a aquesta trama, el PSOE ha elevat de 15.000 euros a prop de 45.000 euros els pagaments que va fer a Díez per tasques de comunicació a Cantàbria fa al voltant d'una dècada.
La implicació del PSOE
L'atestat policial també situa el PSOE al centre de totes les operacions. Tant dels pagaments com de les ordres que es donaven i executava el grup. Cerdán, com a secretari d’organització, hauria posat a disposició de l’estructura criminal la mateixa estructura del partit, que des dels seus inicis hauria assumit el cost de l’activitat, hauria permès que aquesta es valgués del seu personal per al desenvolupament de funcions administratives, hauria aportat les seves dependències per a la celebració de reunions o hauria assumit el cost de la logístics d’alguns dels seus membres, segons l'UCO.
Marchena, al punt de mira per l'amnistia
La trama també va mirar de perjudicar Manuel Marchena per les reticències a donar llum verda a l'amnistia. Concretament, l'UCO ha trobat en l'ordinador de Díez diferents arxius que recullen l'estratègia per actuar contra actors que van perseguir l'independentisme. Sobre Marchena, Díez parla d'un acord amb l'excomissari José Manuel Villarejo per obtenir informació del magistrat. La documentació de l'excomissari de la policia espanyola, segons la militant socialista, inclou "àudios i pagaments que involucren Marchena i el PP en l'anomenada política patriòtica". Serien unes gravacions "realment explosives" que demostrarien corrupció de Marchena.
Pressions al fiscal Grinda
La trama buscava influir en el poder judicial per dinamitar operacions contra l'entorn de Sánchez i el PSOE, i un dels protagonistes va ser el fiscal José Grinda. Díez, a través d'un intermediari, va oferir al fiscal que una demanda per agressió sexual quedaria en res -i ell podria marxar a l'estranger- si li facilitava informació del seu cap, el fiscal Anticorrupció, i sobre la mateixa UCO. Grinda va denunciar Díez precisament per aquest oferiment, però la investigació afegeix un nou detall. Díez va demanar a Cerdán que trobés feina a la denunciant i tots tres es van arribar a reunir a Ferraz.
Desprestigiar la Guàrdia Civil
En la protecció cap a Sánchez també hi havia l'objectiu de dificultar la feina de la Guàrdia Civil a través del desprestigi. En la trama es parlava d'una "UCO patriòtica" que, consideraven, encara formava part de les anomenades clavegueres de l'Estat que fa anys van perseguir, per exemple, l'independentisme o Podem. Els investigadors han apuntat ara que Díez va trobar-se en fins a tres ocasions amb la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, perquè precisament iniciés "actuacions" contra els mateixos agents que indagaven en casos que esquitxaven el PSOE.
Què hi pinta Sandro Rosell?
Un dels misteris de la interlocutòria del jutge Santiago Pedraz és el nom de Sandro Rosell, expresident del Barça. Què hi pinta en aquesta trama? Doncs apareix per primer cop a la trama fent d'intermediari entre Díez i l'advocat de Villarejo. Però el nucli de la participació de Rosell en la trama és que va tenir contactes amb el fiscal Grinda que comunicava habitualment a Díez i a l'empresari Javier Pérez Dolset. El motiu? Doncs, en l'oferta que va rebre el fiscal, a canvi, d'entre altres coses, se li demanava proporcionar informació sobre la investigació contra Rosell que va tenir-lo prop de dos anys a presó.
20.000 euros en bàners sobre Illa
Una de les notícies que va tenir més impacte després del registre de Ferraz és que l'Audiència Nacional demanava informació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Doncs bé, el jutge demana aquesta informació després que l'UCO detecti un pagament de 20.000 euros al mitjà Crónica Libre, dirigit per la periodista Patrícia López -que va morir a finals de 2025-, a travès de bàners -publicitat- sobre la campanya electoral de Salvador Illa. López va demanar recursos a Díez i Ion Antolín, llavors cap de comunicació del PSOE, els hi va facilitar a través de l'agència de mitjans del partit amb aquesta publicitat vinculada als comicis catalans.