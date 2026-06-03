La Guàrdia Civil apunta que la trama del PSOE tenia com a «objectiu final» protegir Pedro Sánchez

Santos Cerdán i Leire Díaz eren els líders de la trama del PSOE que tenia com a "objectiu final" protegir Pedro Sánchez. Aquesta és la principal conclusió de l'informe de la Unitat Central Operativa (UCO) que ha vist la llum aquest dimecres i que inclou informacions sobre els registres de la setmana passada, entre ells a la seu de Ferraz. La Guàrdia Civil apunta que l'operació tenia la voluntat final de "protegir els interessos que afecten directa o indirectament el govern espanyol i el seu president".
Segons diu l’atestat policial de l’entrada de la setmana passada a la seu del PSOE a Ferraz, el grup va dur a terme “actuacions indiciàriament delictives” entre 2024 i 2025. En el cas de Cerdán, s’indica que va fer servir la seva “posició i capacitat d’influència” per “orientar” la resolució d’expedients judicials que afectaven al partit o el govern. A més, s’assenyala que tenia un paper preponderant en la trama, mentre que Díez actuava com a “subordinada” seva.
20.000 euros en efectiu en una casa
L’atestat policial també detalla que durant els registres es van intervenir 19.850 euros que eren al domicili de l’exconseller de la Junta d’Andalusia Gaspar Zarrías, també investigat pel seu paper en la trama. Pel que fa al registre fet a la seu del PSOE, els agents es van endur dos ordinadors portàtils. Un és un MacBook que havia pertangut a Cerdán, i l’altre, un HP del control d’accés de vehicles. També van confiscar un disc dur extern i un d’intern on es van bolcar totes les còpies de correu electrònic, set caixes de documents i dos contenidors amb papers que el mateix Cerdán havia llençat, als quals cal afegir un conjunt de fulls amb anotacions manuscrites i una carpeta de l’empresa Oliver Abogados.
Segons l’atestat policial, el material procedia majoritàriament d’un magatzem del soterrani de Ferraz on el PSOE havia guardat el contingut del despatx de Cerdán després del seu cessament com a secretari d’Organització. A més, en els successius registres, els agents van bolcar les bústies de correu electrònic de Cerdán, Díez i Javier Pérez Dolset; un informe sobre l’estructura del personal del PSOE; protocols de control d’accessos i registres d’entrada de vehicles al garatge. També informació de recursos humans, factures d’agències de viatge, els pressupostos dels exercicis 2024 i 2025 i els llibres de comptabilitat.
Cerdán, al centre de totes les operacions
L’atestat atorga un paper “superior” a Cerdán dins la presumpta trama a l’entorn del PSOE per “desestabilitzar procediments judicials”. “S’han acumulat indicis de la seva presa de decisions estratègiques en l’evolució del grup, del seu paper aparentment preponderant en la configuració d’aquest i de la seva participació en els beneficis”, apunta la UCO. Pel que fa a Díez, es creu que tenia un rol “executiu”, coordinava les actuacions dels membres de l’organització, donava instruccions, assignava rols i mantenia una interlocució constant amb Cerdán a través de reunions presencials celebrades a la seu del PSOE.
“El que revela l’anàlisi efectuada és que Cerdán, com a secretari d’Organització del PSOE, hauria posat a disposició de l’estructura criminal la mateixa estructura del partit, que des dels seus inicis hauria assumit el cost de l’activitat investigada, hauria permès que aquesta es valgués del seu personal per al desenvolupament de funcions administratives, hauria aportat les seves dependències per a la celebració de reunions o hauria assumit el cost de la logística (viatges, lloguer de vehicles, etc.) d’alguns dels seus membres”, apunta l’atestat de la UCO.
Pagaments i suborns
En aquest context, diu la investigació, s’haurien materialitzat pagaments procedents del PSOE mitjançant l’emissió de facturació falsa i, en alguns casos, a través de la interposició de societats. Això hauria beneficiat Díez per un import de 22.500 euros (IVA no inclòs) en una operació que, segons la policia, hauria utilitzat fins a dues societats amb l’única finalitat “d’encobrir l’origen dels fons”. L’atestat també indica que s’haurien articulat pagaments a l’advocat Jacobo Teijelo per un import de 125.000 euros (IVA no inclòs) que tindrien com a destinatari “un tercer”.
La policia destaca la “capacitat de suborn i d’influència de l’organització”. D’una banda, oferint a determinades persones investigades la possibilitat d’obtenir un “tracte processal més favorable, beneficis econòmics o llocs de treball dins de l’Administració pública” a canvi de facilitar “informació comprometedora relativa a tercers”, especialment respecte de membres de la judicatura, la Fiscalia i la Guàrdia Civil encarregats de la instrucció de les causes que afectaven el partit. “D’altra banda, també s’haurien realitzat ofertes de caràcter econòmic a determinades persones amb el propòsit que modifiquessin les seves declaracions judicials de manera favorable als interessos perseguits”, apunta l’atestat.