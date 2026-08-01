Revifa un incendi a l'Alta Ribagorça i forma un pirocúmul

L'incendi forestal declarat aquest divendres a Senet, al municipi de Vilaller (Alta Ribagorça), ha revifat aquest dissabte a causa de la inestabilitat atmosfèrica i dels vents associats a les tempestes, fins al punt de generar un pirocúmul, un fenomen que ha accelerat el comportament del foc i n'ha fet créixer el perímetre. Segons dades provisionals dels Agents Rurals, les flames han cremat ja 17 hectàrees de terreny forestal, una part de les quals dins la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
Els Bombers de la Generalitat treballen des de divendres al vespre en aquest incendi, declarat en una zona de molt difícil accés situada entre els barrancs de Lledura i de la Coma. L'avís es va rebre a les 19.40 hores després que es detectés una columna de fum en aquesta àrea d'alta muntanya.
Un pirocúmul i focus secundaris a un quilòmetre
Els especialistes del Grup d'Actuacions Forestals (GRAF) ja havien previst que el foc podria reactivar-se durant la jornada d'aquest dissabte si es confirmava la previsió meteorològica d'inestabilitat. Per aquest motiu, durant tota la nit i el matí els equips d'extinció van concentrar esforços a consolidar els flancs i la cua de l'incendi amb línies d'aigua i eines manuals per reduir-ne el potencial. Aquest dissabte, des de primera hora del matí, els mitjans aeris han treballat intensament sobre el perímetre, però amb l'arribada de les tempestes i l'augment del risc per possibles despreniments de roques provocats per les descàrregues d'aigua, els efectius terrestres s'han retirat temporalment per garantir-ne la seguretat.
Cap al migdia, s'ha format un pirocúmul, un núvol generat per la intensa calor de l'incendi que pot alterar la dinàmica de les flames, que ha fet revifar l'incendi fins a una cota aproximada de 2.300 metres, generant diversos focus secundaris, alguns situats fins a un quilòmetre del front principal. Davant aquest nou escenari, els Bombers han activat l'estratègia prevista pel GRAF per impedir que el foc superi els principals eixos naturals de contenció. L'objectiu és evitar que les flames travessin, al nord, el barranc d'Escobedieso; al sud, la cresta del barranc de Munyidor; a l'oest, el riu Noguera Ribagorçana; i, a l'est, impedir que arribin a les zones de pastura d'alta muntanya pròximes a la Vall de Boí.
Zona de molt difícil accés
Durant aquesta tarda, la superfície sobre la qual treballen els Bombers s'ha ampliat fins a unes 30 hectàrees, en un terreny molt abrupte que dificulta enormement les tasques d'extinció. El dispositiu compta amb sis mitjans aeris: tres helicòpters bombarders, dos avions de vigilància i atac (AVA) amfibis i un AVA terrestre. Els helicòpters carreguen aigua a l'embassament de Baserca, situat a només un quilòmetre del foc, cosa que els permet efectuar descàrregues aproximadament cada cinc minuts.
Els Agents Rurals treballen amb la hipòtesi que l'incendi hauria estat provocat per la caiguda d'un llamp. Davant la persistència del risc molt elevat d'incendi forestal, Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el Pla Infocat i insisteix a extremar la prudència, respectar les restriccions d'accés als espais naturals i avisar immediatament al telèfon 112 en cas de detectar qualsevol columna de fum.