Detingut per conduir una excavadora ebri i sense carnet pels carrers de Pardinyes

Un home de 27 anys va ser detingut dimarts a la nit després de protagonitzar un incident al barri de Pardinyes, a la ciutat de Lleida, en conduir una excavadora per la via pública de manera presumptament temerària.
Els fets es van produir cap a les nou del vespre, quan diversos testimonis van alertar que una màquina d'obres circulava per la vorera dels carrers Xavier Puig i Andreu i Tarragona, on s'estan executant treballs de renovació urbana. L'escena va sorprendre els clients de les terrasses de la zona, que van avisar immediatament els serveis d'emergència.
L'home hauria actuat d'aquesta manera després de ser acomiadat de la feina. Fins al lloc s'hi van desplaçar diverses patrulles de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d'Esquadra, que van localitzar el sospitós i el van arrestar cap a les 22.40 hores.
Segons ha informat la Policia Local, l'home està acusat d'haver utilitzat l'excavadora sense autorització, després d'engegar-la sense disposar de les claus del propietari. A més, els agents consideren que conduïa sota la influència de begudes alcohòliques i sense disposar de permís de conduir, fet que hauria provocat diversos desperfectes durant el recorregut.
La investigació també apunta que el detingut hauria fet servir la documentació d'una altra persona per donar-se d'alta com a treballador de l'empresa responsable de les obres. Els fets continuen sota investigació.