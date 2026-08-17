Cinc detinguts a Lleida pels enfrontaments del cap de setmana entre grups de menors i comerciants

Els altercats multitudinaris que s'han produït aquest cap de setmana a Lleida s'han saldat amb cinc detinguts, quatre dels quals són menors d'edat. En una compareixença, l'alcalde de la ciutat, Fèlix Larrosa, ha dit que no descarten noves detencions i ha explicat que les disputes les han protagonitzat un grup nombrós de joves, sobretot menors d'entre 14 i 17 anys de diferents procedències i amb antecedents, contra comerciants d'origen pakistanès i hindú.
Larrosa ha explicat que la motivació de les disputes es deu a conflictes personals dels implicats i ha dit que la policia ha desplegat un "dispositiu especial" a la zona dels fets per evitar nous enfrontaments. També ha desvinculat de l'incendi de diumenge en un taller.
El govern municipal de Lleida s'ha reunit aquest dilluns 17 d'agost amb comandaments de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d'Esquadra i amb entitats veïnals per abordar la baralla multitudinària ocorreguda dissabte a la nit a la zona del parc que cobreix les vies del tren a Balàfia, així com altres enfrontaments puntuals que van tenir lloc divendres i diumenge.
Grups de joves i col·lectius vulnerables, implicats en els enfrontaments
Segons ha explicat l'alcalde de la ciutat, una de les parts implicades en les disputes són un grup de menors de diferents procedències i nacionalitats que han protagonitzat "actes violents" contra comerciants i veïns de les comunitats pakistaneses i hindús, com ara robatoris violents de mòbils o furts en els negocis que regenten. El mòbil d'aquests actes es deuria, ha dit Larrosa, a "conflictes personals" i a "un sistema d'anar a passar-ho bé" que posa en el punt de mira comunitats vulnerables que sovint no denuncien els fets.
La policia està investigant els enfrontaments que involucren aquest grup de joves i els diferents col·lectius vulnerables. Segons ha explicat Fèlix Larrosa, la gran majoria dels identificats tenen antecedents i són menors d'entre 14 i 17 anys, tot i que també n'hi pot haver de més joves. En total, des de divendres la Guàrdia Urbana ha detingut cinc persones, de les quals quatre són menors d'edat.
Divendres en va detenir dos que l'endemà van quedar en llibertat i que més tard van participar en la baralla multitudinària prop del parc sobre les vies del tren. En l'enfrontament de dissabte hi van participar una cinquantena de persones de la comunitat pakistanesa que volien "intimidar" els joves per intentar posar fi als atacs i robatoris, ha explicat l'alcalde. En aquesta baralla la policia va detenir una persona major d'edat que està pendent de passar a disposició judicial i diumenge en va arrestar dos menors més per un robatori i per una agressió en un local.
Dispositiu per evitar nous enfrontaments
Davant d'aquests fets, Larrosa ha anunciat el desplegament d'un "dispositiu especial" a la zona del parc sobre les vies, que afecta els barris de Balàfia, Pardinyes i el Clot, per evitar nous enfrontaments entre els dos grups. El dispositiu inclou el reforç d'efectius a la zona. En paral·lel, la policia segueix investigant els atacs del cap de setmana per mirar d'esclarir els fets i identificar-ne els autors.
D'altra banda, l'alcalde de Lleida ha criticat "l'electoralisme" per part d'alguns líders de l'oposició, als quals ha responsabilitzat de construir un "relat permanent de caos" que no s'ajusta a la realitat que es viu a la ciutat i que estigmatitza col·lectius de migrants. "Els delictes els cometen les persones, no els cometen les comunitats", ha expressat.