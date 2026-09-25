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Tornen a detenir el fisioterapeuta lleidatà acusat de tocaments a clientes i el jutjat el deixa novament en llibertat

Societat

Els Mossos l’han detingut per segona vegada després de rebre sis noves denúncies i el jutjat n’ha decretat la llibertat amb compareixences periòdiques

  • La comissaria de Mossos d'Esquadra de Lleida -

ARA A PORTADA

Publicat el 25 de setembre de 2026 a les 19:15
Actualitzat el 25 de setembre de 2026 a les 19:17

Els Mossos d’Esquadra han detingut per segona vegada aquest divendres un fisioterapeuta de 30 anys de Lleida, investigat per presumptes agressions sexuals a clientes durant sessions de massatge. La nova detenció arriba després que la policia hagi rebut sis denúncies més, que eleven a nou el nombre total de dones que han denunciat els fets.

El fisioterapeuta ha passat aquest mateix divendres a disposició de la secció de Violència sobre la Dona del Tribunal d’Instància de Lleida. La magistrada ha acordat mantenir-lo en llibertat i ha establert que haurà de fer compareixences periòdiques al jutjat. Segons el TSJC, cap de les parts havia demanat presó provisional ni cap altra mesura cautelar.

La investigació està oberta per un delicte d’agressió sexual. D’acord amb els Mossos, les denunciants expliquen que els presumptes abusos haurien tingut lloc durant sessions de massatge, en què l’investigat els hauria fet tocaments als pits i a la zona genital. La policia manté la investigació oberta i no descarta que es presentin noves denúncies.

El cas va transcendir públicament la setmana passada, quan els Mossos van detenir per primera vegada el fisioterapeuta, el 15 de setembre a Juncosa, a les Garrigues. En aquell moment, la policia ja havia rebut tres denúncies de clientes.

Després d’aquella primera detenció, l’home també havia quedat en llibertat. Ara, després de la segona compareixença davant del jutjat i de l’ampliació del nombre de denúncies, torna a quedar en llibertat mentre continua la investigació policial i judicial.

 

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