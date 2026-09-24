El Govern garanteix l’energia per al futur polígon Torreblanca-Quatre Pilans

La nova planificació elèctrica estatal fins al 2030 inclou la construcció d’una subestació de 220 kV al polígon Torreblanca-Quatre Pilans, a Lleida, que permetrà atendre la nova demanda industrial prevista en aquest sector. La infraestructura s’ha incorporat a proposta de la Generalitat després de les al·legacions presentades al projecte inicial.
La subestació Quatre Pilans es connectarà a la línia Mangraners-Espluga-Begues i, a més de garantir el subministrament a les noves empreses, permetrà reforçar la xarxa elèctrica de la zona. El polígon està projectat com un dels principals espais de nova activitat econòmica de Lleida, amb 202 hectàrees de sòl industrial i una estació intermodal.
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha celebrat que la planificació incorpori pràcticament totes les demandes plantejades per la Generalitat i ha destacat que les noves infraestructures són necessàries per avançar en la electrificació i la descarbonització de l’economia.
A les comarques de Lleida, el pla també preveu posar en servei la subestació Segarra, de 220 kV, i reforçar l’eix elèctric Escatrón-Mequinensa-Torres de Segre-Mangraners. Aquestes actuacions han de permetre augmentar la capacitat de la xarxa, millorar la garantia de subministrament i facilitar el desenvolupament industrial i energètic del territori.
Des de centrals reversibles a hospitals
La planificació dibuixa “noves portes d’entrada” tant per generar o emmagatzemar energia així com per a atendre futures grans demandes. En aquest sentit, garanteix tots els projectes estratègics que la Generalitat havia posat sobre la taula.
En destaquen els futurs hospitals Clínic de Barcelona i Trueta de Girona, també la gigafactoria de Móra d’Ebre, del futur macropolígon com també la petroquímica de Tarragona, indústria que necessita avançar en l'electrificació per descarbonitzar-se.