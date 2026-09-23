LleidaSona busca nou talent musical emergent a les terres de Ponent

La Casa de la Música de Lleida, Alt Pirineu i Aran ha obert una nova edició del Concurs de Bandes Emergents de Lleida, que enguany es presenta amb el nom de LleidaSona. El canvi de denominació vol reforçar la dimensió territorial d’una iniciativa que té com a objectiu detectar, donar visibilitat i impulsar projectes musicals emergents de les terres de Lleida.
Una de les principals novetats de l’edició del 2026 és l’ampliació de la convocatòria a l’alumnat de la Universitat de Lleida dels campus i centres universitaris de Lleida, Igualada i el Pirineu. El concurs està pensat per a bandes d’almenys dos membres, d’entre 16 i 35 anys, que no disposin d’un contracte discogràfic vigent.
Les propostes poden ser de qualsevol àmbit de la música popular moderna, des del pop i el rock fins al hip-hop, l’electrònica, el jazz, el funk, l’ska o el metal. Per participar-hi, almenys la meitat dels integrants han de residir a la demarcació de Lleida o, en el cas de la via universitària, ser estudiants de la UdL.
Les inscripcions es poden formalitzar fins al 31 d’octubre. Les bandes hauran de presentar una biografia, una fotografia, el rider tècnic i dues cançons pròpies. Un jurat integrat per professionals del sector farà una primera selecció de tres projectes finalistes, que es donaran a conèixer el 10 de novembre.
La final tindrà lloc el 12 de desembre a l’Espai Orfeó de Lleida. Les tres bandes seleccionades disposaran de 20 minuts per actuar davant del públic i del jurat, amb un màxim de cinc cançons. En aquesta fase es valoraran aspectes com l’originalitat i identitat artística, la qualitat de les composicions i del directe i la capacitat de connexió amb el públic.
LleidaSona manté també una de les característiques que han definit el concurs des dels seus inicis: els premis no es limiten a una dotació econòmica, sinó que busquen facilitar el desenvolupament posterior dels projectes. El primer classificat rebrà el Premi "Talent Jove".