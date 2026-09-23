Un total de 232 esportistes lleidatans participaran als Jocs Special Olympics 2026

La demarcació de Lleida tindrà una presència destacada als Jocs Special Olympics Tarragona 2026, que se celebraran del 9 al 12 d’octubre. La delegació lleidatana estarà formada per 283 persones, de les quals 232 seran esportistes i 51 correspondran a entrenadors, entrenadores i delegats. La representació territorial de la Federació ACELL hi participarà amb 11 entitats de diferents punts de les comarques lleidatanes.
Els esportistes lleidatans competiran en 13 disciplines esportives: atletisme, bàdminton, bàsquet, ciclisme, futbol 7, futbol sala, gimnàstica, handbol, natació, pàdel, petanca, tennis i tennis taula. La delegació esportiva estarà integrada per 165 homes i 67 dones, mentre que l’equip tècnic i de delegació comptarà amb 27 homes i 24 dones.
Entre les entitats participants hi ha ASPROS de Sudanell, que aportarà 64 esportistes, Alba de Tàrrega, amb 58, i el Club Esportiu L’Estel de Balaguer, amb 23. També hi prendran part la Llar de Sant Josep, l’Associació Lleidatana Síndrome de Down, Força Lleida, l’A.E. Sedis Bàsquet, ACUDAM, AMISOL, Sant Joan de Déu i Claror. En conjunt, la participació evidencia l’arrelament de l’esport adaptat a diferents municipis de la demarcació.
Els Special Olympics Tarragona 2026 reuniran 1.603 esportistes i 379 entrenadors i entrenadores, procedents de 61 clubs catalans, 11 comunitats autònomes i diversos països. Hi haurà delegacions d’Andorra, Bèlgica, Hongria, Malta, Mònaco, Portugal i Ucraïna. L’organització també preveu la participació de més de 600 persones voluntàries i competicions en 15 disciplines esportives a instal·lacions de Tarragona i la Canonja.
La participació lleidatana representarà aproximadament el 14,5% del total d’esportistes dels Jocs. Més enllà dels resultats esportius, la competició vol posar en valor la participació de les persones amb discapacitat intel·lectual i fomentar l’autonomia, la convivència, la inclusió i la pràctica esportiva regular.
Abans de la cita tarragonina, Lleida serà una de les parades de la torxa dels Special Olympics. La flama passarà per la ciutat l’1 d’octubre, en un acte amb la participació d’esportistes de les diferents entitats de la demarcació. El recorregut continuarà per diversos municipis catalans i per Andorra la Vella abans d’arribar a Tarragona el 8 d’octubre.
Els Jocs començaran oficialment el 9 d’octubre amb la cerimònia inaugural a la CaixaBank Tarraco Arena. Les principals jornades de competició es concentraran els dies 10 i 11, mentre que el 12 d’octubre es disputarà la darrera jornada i se celebrarà l’acte de cloenda. Durant quatre dies, els esportistes lleidatans compartiran competició i convivència amb participants d’arreu de Catalunya, de l’Estat i de diversos països.