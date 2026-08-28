El Lleida CF continuarà al Camp d’Esports aquesta temporada

El Lleida CF ja té garantida una de les seves principals qüestions de cara a la pròxima temporada que comença en pocs dies: el club podrà jugar els seus partits com a local al Camp d’Esports, tot i que afrontarà el nou curs a Quarta Catalana.
L’autorització de l’Ajuntament de Lleida permetrà també que l’entitat mantingui al recinte les seves activitats ordinàries, de manera que l’estadi continuarà sent la casa del club, on disputa els seus partits des de 1945. La decisió arriba en un moment especialment delicat per a l’entitat, que manté, però, un important suport social amb més de 3.100 socis.
Un acord per als pròxims quatre anys
L’autorització municipal és, de moment, el primer pas d’un acord més ampli. El Lleida CF i la Paeria treballen en l’elaboració d’un conveni d’ús que haurà de concretar les condicions de permanència de l’entitat al Camp d’Esports.
La previsió és establir una autorització comuna especial que permeti al Lleida utilitzar les instal·lacions durant les pròximes quatre temporades, tant per als entrenaments com per als partits.
L’ús de l’estadi es planteja dins d’un model compartit amb altres entitats esportives, entre elles l’Atlètic Lleida. D’aquesta manera, el Camp d’Esports mantindrà una activitat esportiva compartida i coordinada entre diferents usuaris.