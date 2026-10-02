Mollerussa trenca una ratxa de 142 dies sense pluja

Mollerussa ha trencat aquest dijous una ratxa de 142 dies consecutius sense registrar cap litre de pluja. La precipitació d’aquest episodi posa fi a un dels períodes secs més llargs dels últims anys a la capital del Pla d’Urgell, que havia arribat a començar el mes d’octubre sense haver acumulat ni un sol litre des de feia més de quatre mesos.
La pluja ha arribat en el marc de l’episodi d’inestabilitat que ha afectat Catalunya entre dijous i divendres, amb xàfecs irregulars i localment intensos. A Lleida ciutat, l’Ajuntament ha activat el pla municipal de protecció civil davant la previsió de precipitacions que podien superar els 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts.
L’episodi també ha deixat registres destacats en altres punts de la demarcació. Aquest dijous, Tàrrega va acumular 27,9 litres per metre quadrat, mentre que Cervera en va registrar 20,2 i la Pobla de Segur, 16,7. Les precipitacions, però, han estat molt desiguals i no han afectat amb la mateixa intensitat tot el territori.
El canvi de temps arriba després d’un setembre especialment càlid a Catalunya. El Servei Meteorològic de Catalunya ha avançat que el setembre del 2026 ha estat el més càlid des que es tenen registres, mentre que la pluja ha tingut una distribució molt irregular.