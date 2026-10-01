La Urbana de Balaguer deixa de treballar durant tres dies

La Guàrdia Urbana de Balaguer ha deixat de treballar durant tres dies per motius de salut. Els agents denuncien el cansament acumulat per les promeses no complertes i asseguren que les seves peticions de millora de les condicions laborals continuen sense resposta.
La mesura ha coincidit amb la celebració de la Festa de l’Harpia. Els quatre agents que tenien previst treballar durant aquests dies han decidit agafar la baixa laboral com a mesura de protesta, segons ha pogut saber Nació.
Una de les principals preocupacions dels agents és la situació de la Guàrdia Urbana. Els comitès denuncien que el projecte de la nova comissaria continua encallat i que els efectius encara han de treballar en unes instal·lacions que consideren inadequades.
A aquesta situació s’hi suma, segons els representants sindicals, la manca d’efectius per cobrir amb normalitat tots els serveis. Aquesta falta de personal obliga habitualment a recórrer a hores extraordinàries i, segons denuncien, comporta un augment de la càrrega de treball dels agents.
Reivindicacions laborals pendents
Els representants dels treballadors també critiquen que encara no s’hagin resolt les reivindicacions relacionades amb les condicions econòmiques dels policies municipals durant les baixes mèdiques i els períodes de vacances. Segons els comitès, aquesta situació fa temps que genera malestar entre els agents.
Les queixes, però, no se centren únicament en la policia local. Els comitès asseguren que les brigades municipals funcionen des de fa mesos sense una direcció efectiva que coordini el dia a dia dels equips.
Segons els treballadors, aquesta manca de coordinació dificulta la planificació dels treballs i acaba repercutint en el manteniment de la ciutat.
Conveni i Valoració de Llocs de Treball
Un altre dels punts de conflicte és el bloqueig de dues negociacions que els treballadors consideren essencials: la renovació del conveni col·lectiu i la Valoració de Llocs de Treball (VLT).
Els representants dels empleats municipals denuncien que cap dels dos processos ha avançat al ritme que consideren necessari i que la plantilla continua esperant una actualització de les seves condicions laborals.