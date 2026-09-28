Dos detinguts a Tàrrega per estafar més de 200.000 euros en la falsa compra d'un immoble a Cambrils

La investigació es va iniciar a principis de setembre, arran de la denúncia presentada a Tarragona per un home que assegurava haver estat víctima d’una estafa relacionada amb la compra d’un habitatge a Cambrils (Baix Camp), anunciat a través d’una plataforma d’internet.
Segons la investigació, els dos detinguts es presentaven com a especialistes i intermediaris en subhastes immobiliàries. Després que la víctima hi contactés, aquesta hauria realitzat diversos pagaments i transferències bancàries amb l’objectiu de participar en el procediment de subhasta i optar a l’adjudicació de l’immoble.
Els investigats haurien assegurat al perjudicat que podien garantir-li l’adquisició de l’habitatge gràcies a la seva experiència en aquest tipus d’operacions. Durant diversos mesos, haurien mantingut el contacte amb la víctima, a qui facilitaven documentació relacionada amb la suposada subhasta i reclamaven noves aportacions econòmiques sota diferents conceptes, com ara pagaments parcials del preu de l’habitatge i honoraris professionals.
Les gestions realitzades pels Mossos d’Esquadra, en coordinació amb l’autoritat judicial, van permetre comprovar que una part dels imports necessaris per formalitzar l’adjudicació no s’havia abonat dins dels terminis establerts. Per aquest motiu, l’habitatge finalment no va ser adjudicat a la víctima.
Els agents també van determinar que el compte bancari on s’havien ingressat les transferències esta