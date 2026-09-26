Lleida celebra 325 anys de ball de bastons amb una trobada infantil durant les Festes de Tardor

Unes 120 persones de vuit colles bastoneres han omplert aquest dissabte de cultura popular els carrers del centre de Lleida amb motiu dels 325 anys de la primera referència documentada del ball de bastons a la ciutat. La commemoració s’ha fet en el marc de la Trobada Nacional Infantil de Ball de Bastons de Catalunya i ha inclòs una cercavila des de la plaça de la Catedral fins a la plaça de Sant Joan, on les diferents colles han fet una ballada conjunta.
La primera referència escrita d’aquesta dansa a Lleida data del 24 de setembre de 1701, amb motiu de la visita del rei Felip V. La Colla Bastonera del Pla de l’Aigua, l’única actualment activa a la ciutat dedicada a aquesta dansa, ha aprofitat l’efemèride per reivindicar-ne la història i la continuïtat. "És un gran honor poder dir que el ball de bastons té tants anys d’història i tanta trajectòria", ha assegurat el president de la colla, Xavier Ramon.
Una cercavila pel centre de Lleida
La jornada ha començat a la plaça de la Catedral amb una ballada de lluïment de les vuit colles participants. Posteriorment, els 120 bastoners han recorregut el carrer Major i han passat per la plaça de la Paeria fins arribar a la plaça de Sant Joan, on han protagonitzat una ballada conjunta de l’Esquerrana, un ball propi de les Valls d’Àneu. L’acte ha coincidit amb les Festes de Tardor de Lleida, que se celebren fins al 29 de setembre en honor a Sant Miquel. Per a Ramon, la coincidència amb les festes "va molt bé per tenir ressò i fer arribar aquesta dansa a més gent".
L’acte ha coincidit amb les Festes de Tardor de Lleida, que se celebren fins al 29 de setembre en honor a Sant Miquel. Per a Ramon, la coincidència amb les festes "va molt bé per tenir ressò i fer arribar aquesta dansa a més gent". La Colla Bastonera del Pla de l’Aigua compta actualment amb una cinquantena de balladors, una vintena dels quals són infants i adolescents. Segons el seu president, l’entitat ha crescut «moltíssim» des de la celebració de la Trobada Nacional de Bastoners a Lleida el 2024.
Una tradició amb més de tres segles d’història
El ball de bastons és una de les danses tradicionals més antigues documentades i, tot i que la primera referència escrita és del 1701, no es descarta que ja es practiqués abans. Durant els segles XVIII i XIX va aparèixer de manera esporàdica en diverses celebracions, fins que l’activitat es va interrompre l’any 1973. La tradició es va recuperar el 1992 de la mà del Centre Cultural Lleidatà de Dansaires, mentre que el 2008 va néixer la Colla Bastonera del Pla de l’Aigua, que posteriorment es va incorporar al Seguici de la Festa Major. El 2019 va crear la secció infantil per garantir la transmissió de la dansa a les noves generacions.