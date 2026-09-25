Expulsat un regidor de Vox del ple de la Paeria per qualificar Companys de «genocida»

El debat sobre la necessitat d’impulsar lavabos públics a Lleida ha acabat derivant aquest divendres en un dels moments de màxima tensió del ple de la Paeria. El protagonista ha estat el regidor de Vox Josep Roca, que ha estat expulsat de la sala per ordre de l’alcalde, Fèlix Larrosa, després de referir-se al president de la Generalitat Lluís Companys com a "genocida".
L’expressió ha aparegut en la intervenció de Roca durant la discussió d’una moció presentada per Junts. El regidor de Vox ha retret als juntaires que no haguessin plantejat abans aquesta qüestió, quan, segons ha dit, governaven amb els "podemitas" i els "hereus del genocida Companys".
Les paraules han provocat la intervenció de Larrosa, que ha demanat al regidor que retirés l’expressió. Roca, però, ha mantingut el seu posicionament i s’ha negat a fer-ho. L’alcalde li ha fet fins a tres requeriments perquè acatés l’ordre abans de prendre la decisió d’expulsar-lo.
Finalment, Larrosa ha ordenat a Roca que abandonés l’hemicicle, en aplicació de les facultats de l’alcaldia durant la sessió. El regidor de Vox ha deixat la sala i el ple ha pogut continuar amb la resta de punts previstos en l’ordre del dia.
L’incident ha eclipsat durant uns minuts el debat de la proposta de Junts sobre els lavabos públics, que plantejava actuar sobre una qüestió vinculada a l’ús i als serveis disponibles a l’espai urbà. La discussió ha acabat marcada, però, pel xoc entre el regidor de Vox i l’alcalde arran de la referència a Companys.