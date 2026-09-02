Meritxell Feliu serà la candidata d’Aliança Catalana a la ciutat de Lleida

Aliança Catalana de Lleida ja té, per fi, el seu candidat a les eleccions municipals a la ciutat de Lleida. Es tracta de Meritxell Feliu Expósito, lleidatana que va militar a Unió Democràtica i, posteriorment, va ser una de les cares visibles de Demòcrates a la demarcació de Lleida. L’acte de presentació de Feliu com a cap de cartell s’ha celebrat aquest dimecres a la Llotja de Lleida davant de més de 800 persones.
Feliu, llicenciada en Dret, advocada i funcionària de la Generalitat de Catalunya, ha defensat en el seu primer discurs un "canvi profund" en la manera de governar la capital del Segrià, alhora que ha apostat per una administració "més lleugera, eficient i propera a la ciutadania".
Molt activa a les xarxes i amb un verb contundent contra l'actual govern de la Paeria de Lleida, la nova líder d'AC a Lleida ha carregat contra la manca d'ambició dels executius locals, i ha defensat un model propi que situï la ciutat "com un referent a Catalunya".
Una democristiana enfrontada a Duran i Lleida
Durant els anys del procés, Feliu va ser presidenta d'Unió de Dones d'UDC, i va trencar amb el líder del partit aleshores, Josep Antoni Duran i Lleida, arran del debat intern que es va donar a la formació democristiana en relació a la independència de Catalunya, que va acabar amb diversos militants estripant el carnet.
En els darrers anys, Feliu ha estat també una de les cares visibles de l'afició de la UE Lleida mostrant una clara animadversió cap a l'Atlètic Lleida, l'altre club de la ciutat que compartia el Camp d'Esports amb l'entitat blava.