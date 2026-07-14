La recepta lleidatana per salvar els boscos: «Abandonar els pobles ens aboca a la vulnerabilitat»

El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha defensat aquest dimarts a la Comissió de Seguiment del Desplegament de les Actuacions de l'Agenda Rural de Catalunya que "el millor tallafocs és donar suport a la gent que treballa al territori". En aquest sentit, ha assegurat que la millor estratègia de prevenció dels grans incendis passa per disposar d'un sector forestal fort, competitiu i amb activitat econòmica.
Ordeig ha recordat que el Govern manté les línies d'ajuts per als plans de prevenció d'incendis i les franges de protecció, i ha anunciat una inversió de 3,5 milions d'euros per a la renovació de maquinària forestal, tant enguany com durant els pròxims cinc anys. També ha defensat que tots els boscos disposin d'un pla de gestió forestal i ha apostat per avançar en una gestió conjunta dels espais públics i privats. "Si no tenim les infraestructures, les empreses no vindran. Necessitem mà d'obra i maquinària", ha afirmat, tot reivindicant la bioeconomia com una oportunitat de desenvolupament per al món rural.
En la seva compareixença, el conseller també ha posat l'accent en la producció d'aliments com a motor de dinamització econòmica del territori. Ha destacat que la renda agrària ha crescut els darrers anys i que les exportacions mantenen una bona evolució, però ha advertit que el sector necessita menys càrrega administrativa. En aquest sentit, ha reclamat que la futura Política Agrària Comuna (PAC) doni més pes a les polítiques alimentàries i redueixi la burocràcia que, segons ha dit, "recau sobre agricultors i ramaders".
Entre les principals actuacions del Departament, Ordeig ha repassat el nou pla de regadius per als pròxims quinze anys, l'extensió de la fibra òptica i el 5G al món rural, el suport als escorxadors de baixa capacitat, la inversió en nova maquinària i tecnologia, la creació d'un nou centre de l'IRTA al Pirineu i les mesures per afavorir el relleu generacional, després que aquest any s'hagi registrat la millor incorporació de joves al camp dels últims set anys.
El conseller també ha apostat per reforçar la sensibilització dels consumidors envers els productes de proximitat, impulsar una nova marca de la cuina catalana, donar suport a les cooperatives i als projectes de biogàs, així com crear un fons agrari destinat a millorar la competitivitat de les explotacions. "És un repte", ha conclòs, en referència a la necessitat d'implicar tota la societat en la defensa del sector agroalimentari català.