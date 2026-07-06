Illa reclama un «canvi de mentalitat» amb els boscos: «Talar un arbre no és un crim»

Després d'un cap de setmana complicada pels incendis a l'Empordà i en altres punts del país, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha insistit que cal un "canvi de mentalitat" a l'hora de gestionar els boscos. "Talar un arbre no és un crim", ha remarcat en una entrevista a RAC1. Mentre els Bombers treballen per controlar el foc de les Gavarres, Illa ha admès que l'onada de calor no facilita la situació i que només diumenge hi va haver tretze incendis. "Hem d'estar molt alerta, seguir les indicacions i extremar les precaucions", ha dit.
Davant l'onada d'incendis que es va convertint en normalitat cada estiu, el president ha dit que el país "està començant a gestionar bé els boscos, però queda molta feina per fer". A dia d'avui hi ha una massa forestal que creix cada any i que no es gestiona bé, i el Govern ha posat en marxa un programa de treball per corregir-ho i "confinar" boscos de maner que els incendis no puguin saltar d'un a l'altre, entre d'altres mesures. "No es farà ni en un mes ni en un any", ha indicat.
Un dels problemes és que bona part dels boscos són privats, i no sempre estan ben gestionats. Illa hi ha tret ferro, i ha dit que en tot cas cal gestionar-los bé, perquè no es pot seguir amb la visió de "no tocar" el bosc. "Cal un canvi de mentalitat, no passa res per gestionar el bosc i això vol dir fer tales d'arbres", ha insistit. Mentrestant, els alcaldes demanen més recursos i menys burocràcia en aquest àmbit i Illa ha dit que "s'està fent". Un cop estigui controlat l'incendi de les Gavarres es faran els anàlisis pertinents. "Posarem els recursos humans, tècnics i econòmics que calgui per gestionar-ho", ha dit. S'ha arribat tard? "Sí, tots, però hem posat en marxa un pla per resoldre aquesta situació: menys queixar-nos i més fer", ha dit.
El president ha dit que cal posar en valor el bosc com a recurs econòmics, però també calen ajudes. Però el més important, segons Illa, és "el canvi de mentalitat" per entendre que el bosc s'ha de gestionar. "Talar un arbre no és un crim: s'han de fer franges i tallafocs", ha dit. El canvi climàtic i l'abandonament rural són també factors que expliquen la situació. "Hem d'intentar retardar aquest canvi climàtic i adaptar-nos a les conseqüències", ha insistit, i també ha remarcat que cal que hi hagi gent "fixada" al territori, per treballar-lo i que no quedi abandonat.
Tot apunta que l'incendi de les Gavarres va ser per una radial i s'haurà d'esclarir si hi ha hagut responsabilitats i de qui són. L'operari treballava per una empresa subcontractada pel Departament de Territori i Illa ja ha parlat amb la consellera Paneque perquè la conselleria col·labori amb la justícia. "Prendrem les decisions que calgui", ha afirmat.
Demana a Junts que avali el finançament
Després de l'aprovació dels pressupostos, Illa ha posat el focus en el finançament. El president ha dit que és "un objectiu polític de primer ordre": "Espero que tots els partits catalans hi votin a favor, especialment em refereixo a Junts". El president ha recordat que el nou model aporta més recursos per a totes les autonomies, també aquelles governades pel PP, com Andalusia, Múrcia o el País Valencià. "La proposta és viable, acordada amb el govern d'Espanya", ha afirmat, i ha demanat que "no hi hagi dubtes" a Catalunya sobre això. Ha parlat Illa amb Puigdemont per intentar desencallar els vots de Junts? "Tenim les nostres vies de diàleg, però mantinc la discreció; parlaré amb qui hagi de parlar", ha dit.
En tot cas, ha dit que hi ha una majoria a favor que dona resposta als problemes i no perjudica a ningú. "Hi ha 20.000 milions d'euros que passaran a estar a disposició de les autonomies", ha afirmat. Ha tret pit del fet que no és un debat còmode, tampoc pel PSOE, però s'ha fet. Es pot millorar el model, tenint en compte que no resol el dèficit fiscal crònic de 21.000 milions d'euros? Illa ha dit que no hi ha hagut solucions sobre això i que el procés independentista no ha estat "una solució concreta i tangible".
El president també ha lamentat l'"amnèsia transitòria" de Junts davant del PP. "Em sorprèn molt", ha dit, davant la possibilitat d'una entesa entre les dues formacions. Illa ha instat el PP a donar suport a l'amnistia, a l'oficialitat del català a Europa o el finançament. En aquest sentit, ha reclamat que l'amnistia s'apliqui i Carles Puigdemont pugui tornar amb llibertat a Catalunya.
El Govern no esperava l'allau de regularitzacions
Illa ha afirmat que el país no està preparat per als vuit milions, però que s'estan posant els fonaments perquè ho estigui. "La immigració és un problema o una esperança, en funció de com la gestionem", ha afirmat. Davant l'auge de l'extrema dreta, el president ha dit que són "receptes del passat" i que han "fracassat". "És populisme de pa sucat amb oli, és fer por a la gent", ha dit. Ha insistit que Catalunya està "acollint gent que ve aquí a desenvolupar el seu projecte de vida" i que cal "integrar-los". El president ha titllat d'"indecents" alguns missatges contra la immigració i ha insistit que el Govern treballarà per reforçar els serveis públics.
El Govern no s'esperava que més de 200.000 persones s'acollissin al procés de regularització només a Catalunya. Econòmicament, ha dit que és positiu, però Illa també ha insistit respon al que ha sigut Catalunya històricament. Ha negat també que això provoqui "efecte crida" i ha demanat una política migratòria "global". En aquest sentit, ha negat que la immigració provoqui "més delinqüència" i ha dit que a Catalunya "qui la fa, la paga". Davant l'auge dels delictes d'armes de foc, el president ha dit que "té a veure amb màfies vinculades a les drogues". "Ho hem d'abordar i ho farem, però associar fets delictius a immigrants és una irresponsabilitat", ha afirmat.
Control de fluxos migratoris? "S'està controlant", ha dit Illa, i ha assegurat que l'arribada de migrants irregulars han baixat. En tot cas, ha dit que Catalunya no és el lloc on ha de venir tothom, però sí que ha recordat que hi ha un "hivern demogràfic". "Jo voldria que la gent no hagués de venir i trobés als seus països oportunitats", ha afirmat, i ha demanat no renunciar als "valor morals". "L'extrema dreta ja veiem que està aportant, res de bo", ha dit.
Ha parlat amb Zapatero
Illa també ha explicat que ha parlat amb Zapatero, i que té "ganes d'aclarir les coses". "L'he vist molt afectat i amb ganes d'explicar-se, l'he animat a què ho faci", ha dit. En aquest sentit, ha defensat la presumpció d'innocència i ha dit que continuarà parlant amb l'expresident. "Confio en la seva honorabilitat", ha reblat. Illa no ha volgut entrar en el debat sobre la independència dels jutges, però sí que ha remarcat que la independència ha de ser "un requisit per a la imparcialitat". "Em preocupa la percepció de manca d'imparcialitat, però confio en la justícia", ha conclòs.