Almenys 16 cases cremades: totes les afectacions materials per l'incendi de les Gavarres

L'incendi de les Gavarres ja està estabilitzat, però encara hauran de passar dies perquè els Bombers puguin donar-lo per extingit. El foc crema des de divendres al matí i aquest diumenge els efectius continuen les tasques d'extinció amb "preocupació" pel flanc dret, perquè el perímetre és molt irregular, amb focus secundaris, i perquè comença una nova onada de calor. Si bé no hi ha hagut cap afectació personal -la millor de les notícies-, el que ja és l'incendi més gran de l'estiu a Catalunya sí que en deixa algunes de materials. Segons ha informat el cap d'Intervenció dels Bombers, Joan Rovira, de moment s'han comptabilitzat 16 cases afectades.
Durant la jornada d'aquest diumenge es farà un reconeixement de la zona per comptabilitzar i analitzar el total de les afectacions. Rovira ha especificat en una compareixença des de la Bisbal d'Empordà que, per ara, s'han registrat vuit cases cremades completament i vuit parcialment. D'altra banda, també hi ha algunes indústries i vehicles que han quedat afectats per les flames. Serà el Grup d’Estructures Col·lapsades dels Bombers de la Generalitat qui s'encarregarà de fer el recompte i seguiment de totes les afectacions.
Segons ha informat el cap d'Intervenció dels Bombers, la majoria d'aquestes se situen sobretot a la zona del cap de l’incendi, a les urbanitzacions de les Cabanyes (Calonge) i Vall Repòs (Santa Cristina d’Aro). Jordi Roig, veí de la urbanització Mas Ambrós i propietari de la primera casa que va cremar, lamentava ahir dissabte en una entrevista a El Suplement de Catalunya Ràdio que les autoritats ordenessin el confinament i que hagués de ser ell qui decidís marxar voluntàriament de casa, tot just una estona abans que es cremés. En tot moment, però, els Bombers han defensat i justificat que la mesura més segura és quedar-se a casa.
Totes les afectacions
Fins al moment, aquest és el recompte oficial que deixa l'incendi de les Gavarres:
- 8 cases calcinades completament
- 8 cases afectades parcialment
- Algunes indústries afectades
- Alguns vehicles afectats