Més de 31.000 urgències als hospitals i CAP durant el dispositiu especial per l’eclipsi

Els centres sanitaris van atendre 31.686 urgències els dies 12 i 13 d’agost, un 4,5% més que durant els dos dies de referència de la setmana anterior. L’increment més destacat es va concentrar al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre. En concret, els hospitals van registrar 21.590 urgències i l’atenció primària urgent, 10.096. El dia de l’eclipsi, l’activitat va augmentar un 32,6% al Camp de Tarragona i un 51,9% a les Terres de l’Ebre respecte la setmana anterior.\r\n\r\nL’endemà, l’activitat encara es va mantenir per sobre de la setmana anterior en aquests dos territoris: un 61,1% més al Camp de Tarragona i un 51,8% més a les Terres de l’Ebre. Salut assegura que el dispositiu especial va permetre absorbir aquest repunt i mantenir el funcionament ordinari dels serveis sanitaris.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\n\r\nDADES\r\n\r\nPer què Rodalies va fer curt per l'eclipsi? No hi va haver reforç real cap al sud Arnau Urgell i Vidal\r\n\r\n