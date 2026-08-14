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Més de 31.000 urgències als hospitals i CAP durant el dispositiu especial per l’eclipsi

Societat

  • L'eclipsi al Pla del Bonaire -

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Publicat el 14 d’agost de 2026 a les 17:31
Actualitzat el 14 d’agost de 2026 a les 17:32

Els centres sanitaris van atendre 31.686 urgències els dies 12 i 13 d’agost, un 4,5% més que durant els dos dies de referència de la setmana anterior. L’increment més destacat es va concentrar al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre. En concret, els hospitals van registrar 21.590 urgències i l’atenció primària urgent, 10.096. El dia de l’eclipsi, l’activitat va augmentar un 32,6% al Camp de Tarragona i un 51,9% a les Terres de l’Ebre respecte la setmana anterior.

L’endemà, l’activitat encara es va mantenir per sobre de la setmana anterior en aquests dos territoris: un 61,1% més al Camp de Tarragona i un 51,8% més a les Terres de l’Ebre. Salut assegura que el dispositiu especial va permetre absorbir aquest repunt i mantenir el funcionament ordinari dels serveis sanitaris.

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