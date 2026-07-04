Per què els Bombers demanen que la població es confini en comptes d'evacuar les cases

L'incendi de l'Empordà ja és el més gran en el que portem d'estiu. El foc crema en aquests moments en ple massís de les Gavarres, una alineació muntanyosa de gairebé 30.000 hectàrees, 2.200 de les quals ja han quedat calcinades. Protecció Civil va ordenar aquest divendres el confinament de set municipis pròxims a la zona, una mesura que es manté activa aquest dissabte, si bé el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit que aquesta tarda en valorarà la continuïtat juntament amb els alcaldes dels pobles afectats. Enmig de la incertesa i la desesperació, però, desenes de veïns d'algunes urbanitzacions pròximes al foc -sobretot de Calonge- han decidit autoevacuarse aquesta passada matinada per la por que el foc entrés a les seves cases.
Tot i que, afortunadament, no hi ha hagut danys personals, sí que ha cremat una casa i una masia, totes dues buides. Una d'aquestes pertanyia a Jordi Roig, veí de la urbanització Mas Ambrós, que va decidir marxar de casa tot i que les ordres i consells de les autoritats i Bombers eren que ningú sortís. En una entrevista a El Suplement de Catalunya Ràdio, Roig ha lamentat aquest fet, tot tenint en compte que, una estona més tard, casa seva va cremar: "Si arribem a estar confinats, estaríem rostits a dintre".
Malgrat això, David Borrell, inspector en cap dels Bombers, ha insistit en una compareixença aquest dissabte a primera hora que cal mantenir el confinament. Segons el comandament, les autoevacuacions són molt perilloses: “La vulnerabilitat d’estar fora és molt alta, és una temeritat”. Borrell ha reconegut que pot posar “nerviós” veure avançar l’incendi, però “és molt improbable que entri a dintre de casa”. “Si estem a casa amb una galleda d’aigua això es resol”, ha reblat.
En tot moment, les autoritats han insistit en mantenir el confinament. També ho ha demanat Illa, que ha assenyalat que, "encara que sembli contraindicatiu, cal quedar-se a casa i no sortir". En la mateixa línia, ha alertat que la mobilitat també és un perill, com també ho ha assenyalat el director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, que ha fet una crida a evitar els desplaçaments cap a la zona del incendi.
Per què és més segur el confinament?
Per què és més segur quedar-se a casa en lloc de fugir, doncs, tenint en compte l'exemple del veí de la casa cremada? Tot i que l'instint de la majoria de les persones és fugir quan es veu com les flames s'acosten a casa, els Bombers insisteixen que, en la majoria de casos, és més segur mantenir-se confinat. El cap del cos explica que al carrer les persones són "altament vulnerables" i estan "molt exposades a tenir accidents". El principal risc és que, en efecte, el foc sempre pot avançar de manera imprevisible, sobretot quan hi ha vent.
Precisament, Borrell ha recordat que alguns dels pitjors episodis de morts a Europa en incendis forestals són per evacuacions i les víctimes estaven en trànsit. En aquest sentit, Catalunya -que no ha patit recentment cap episodi amb un nombre de víctimes mortals molt elevat- sempre prioritza el confinament. Per això, la recomanació principal és no sortir de casa i evitar desplaçaments, tal com també han apuntat el president de la Generalitat i el director de Trànsit.
Una bona opció, si les condicions són segures, és remullar jardins, tanques i carrers amb mangueres o galledes. De fet, a les urbanitzacions de Calonge, algunes persones s'han passat la matinada fent precisament això. En qualsevol cas, els Bombers insisteixen que la millor manera de protegir-se és seguint les ordres dels serveis d'emergència i evitar les autoevacuacions.