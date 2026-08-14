Vicenç Sanclemente reclama «un pacte contra la gentrificació» al pregó de les Festes de Gràcia

La Festa Major de Gràcia d'aquest 2026 ja està en marxa. El periodista i historiador gracienc Vicenç Sanclemente ha estat l’encarregat de pronunciar aquest divendres el pregó que dona el tret de sortida a una setmana de celebracions, i ha aprofitat el discurs per reivindicar el paper del teixit associatiu i alertar sobre els problemes que amenacen el barri.
Sanclemente ha posat el focus en la crisi de l’habitatge i la gentrificació i, segons ha explicat, més de 6.000 veïns han hagut de marxar de Gràcia durant l’última dècada pels preus de l’habitatge. "La Gràcia que coneixem està en perill", ha advertit el pregoner, que ha defensat que l’habitatge no pot quedar en mans del mercat i ha reclamat "un pacte general contra el capitalisme especulatiu i contra l’expulsió". En aquest sentit, Sanclemente ha proposat un gran acord que impliqui partits polítics, entitats, veïns, joves, llogaters, petits propietaris, comerciants i altres actors del barri per garantir el "dret a seguir a Gràcia".
"Gràcia ha de ser sempre una vila"
El periodista, nascut al barri i vinculat des de fa dècades al moviment associatiu i a la Festa Major, ha reivindicat la paraula "vincle" com un dels elements que defineixen la Vila. Sanclemente ha defensat que les festes del barri són molt més que una setmana de concerts o un concurs de carrers guarnits. "Compartim una taula, un carrer i una vila", ha afirmat, abans de reivindicar les "milers d’hores" de feina voluntària que hi dediquen les entitats i els veïns.
Habitatge, canvi climàtic i salut mental
"Gràcia necessita respirar", ha assegurat Sanclemente, que també ha reivindicat que la falta de zones verdes al barri i els problemes de salut mental. A més, el pregoner també ha qüestionat el model turístic de Barcelona i ha criticat que les inversions municipals no sempre responguin a "les necessitats dels veïns".
El periodista ha acabat el pregó reivindicant la Festa Major com una "expressió de l’organització comunitària" i ha defensat que les places continuïn sent espais de trobada, que es protegeixin els arbres i els horts i que les entitats segueixin treballant conjuntament per combatre la gentrificació. "Gràcia no és només un lloc on vivim. Gràcia és allò que fem quan decidim fer-ho junts", ha sentenciat Sanclemente.