Adif assegura que «no hi ha vibracions» als pisos de Trinitat Vella

Adif ha assegurat que “no s’estan generant vibracions” als sensors topogràfics que s’han instal·lat als blocs de pisos de Trinitat Vella, on una vuitantena de veïns van ser desallotjats unes hores per les obres dins del túnel del nus de la Trinitat. La gestora d’infraestructures ferroviàries ha subratllat a l'ACN que “s'ha ratificat que en tot moment” no s’estan detectant tremolors durant les avaluacions. Alhora, ha remarcat que manté el compromís de reprendre els treballs a la zona amb la compactadora generant “vibració zero”.\r\n\r\nEn aquest sentit, Adif ha explicat que durant aquesta setmana s’estan fent proves amb la màquina per aconseguir aquest “llindar”. A principis de setmana, l’administrador d’infraestructures ferroviàries va apuntar que “a mitjan setmana” tornarien les obres al túnel, unes intervencions que formen part de les actuacions de la companyia pública a la variant de Vallbona i que han de durar unes quatre setmanes. Una vuitantena de persones van haver de ser desallotjades de matinada fa una setmana per vibracions a l’interior dels seus domicilis, al carrer Pérez del Pulgar. Els Bombers, després de revisar els pisos, no van trobar cap dany i van permetre que els veïns tornessin a casa seva.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nMés problemes pel soterrament de l'R2: desallotgen una vuitantena de veïns a Trinitat Vella per vibracions\r\n\r\n