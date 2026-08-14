Així són les racions d’avituallament dels Bombers durant els incendis: «Ultraprocessats i excés de sucres»

Aquest estiu la calor i els incendis no han donat treva als Bombers que, com cada estiu, han treballat al límit i ho han expressat a través de xarxes socials. Els vídeos i les imatges d'alguns d'aquests professionals explicant l'esgotament físic que implica apagar un foc o la manca de recursos que acompanya la seva professió s'han viralitzat a Instagram i TikTok. Les xarxes han fet d'altaveu de les seves queixes i demandes i, ara, una nova publicació torna a obrir el debat sobre les condicions en què treballa el sector.
La Intersindical de Bombers ha qüestionat les racions d’avituallament que reben els efectius durant les emergències i ha reclamat canvis en el sistema. "Proposem internalitzar el servei d'avituallament per al cos de Bombers un cop vist com són les racions", denuncien a través d'un vídeo d'Instagram. El sindicat planteja aquesta mesura després de mostrar el contingut de les caixes d'avituallament.
En el vídeo, es mostren els aliments que venen en la caixa de "ració de complement", que no substitueix un dinar o un sopar, sinó que està pensada per consumir entre àpats. Entre els aliments que s'ofereixen hi ha un sobre de beguda isotònica, un de gel energètic, còctel de fruits secs en llauna, una llauna préssec en almívar, una barreta de cereals, una de xocolata negra, un sobre de cafè soluble natural, un de sucre, un paquet de galetes torrades i melmelada.
"Molts ultraprocessats, excés de sucres totals i excés de residus", expliquen al vídeo. A més, també mostren el que conté una caixa de "ració d'intervenció", pensada per menjar durant una emergència, com un incendi. "Safata de mandonguilles amb tomàquet, safata d'amanida de cigrons", es pot llegir en la llista d'aliments que venen en la caixa.
La Intersindical acompanya el vídeo amb un text que denuncia que aquestes racions "no tenen producte fresc i la digestibilitat és poc adequada per treballar amb temperatures altes". A més, també critiquen la "manca de producte de proximitat i d'etiquetatge en català", mentre mostren una llauna de préssec en què la descripció de l'aliment està en castellà.
El sindicat ha aprofitat aquest vídeo per defensar que "cal adquirir el material i la infraestructura necessària per poder preparar i distribuir els àpats als punts on es produeixen les emergències", com expressen a xarxes. Un model que, segons defensen, permetria oferir un "avituallament adaptat a les necessitats dels bombers", especialment en serveis de llarga durada.