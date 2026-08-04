Interior compra 1.500 mànegues per als Bombers en plena campanya d'incendis

El Departament d'Interior ha autoritzat la compra d'urgència de 1.500 mànegues per als Bombers de la Generalitat en plena campanya forestal. Ho ha avançat El País i ho han confirmat a l'Agència Catalana de Notícies fonts de la conselleria, que han justificat la contractació d'urgència per "l'altíssim nivell de simultaneïtat d'incendis" que ha provocat un consum més gran, desgast i pèrdua de material. De fet, atribueixen l'esgotament a les condicions meteorològiques actuals. \r\n\r\nLa majoria de les mànegues, segons asseguren, ja han arribat. Alhora, a principis del 2027 s'espera l'arribada de més material, incloses mànegues, en una compra ordinària ja prevista. La Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments admet la possibilitat que aquests episodis de simultaneïtat d'incendis es perllonguin durant la campanya forestal.\r\n\r\nInterior explica que és "normal" que a causa de la simultaneïtat d'incendis, més recurrents, més intensos i més llargs en el temps que en situacions habituals, i amb més efectius i volum de recursos actuant, es faci un consum més gran de material i, per extensió, el desgast i la pèrdua de material que s'utilitza en els operatius.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nTerra\r\n\r\nREPORTATGE\r\n\r\nCatalunya pateix el primer incendi d’alta intensitat al Pirineu: «Sabíem que ens tocaria» Arnau Urgell i Vidal\r\n\r\n