20 de maig de 2026

Cerca Search | Newsletters Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Política

Aliança Catalana denuncia «l'abandonament sistemàtic» de la variant de la C-14 a Tàrrega

La formació reivindica que és "urgent" una actuació

  • Viqui Novell, candidata d'AC a Tàrrega -

ARA A PORTADA

Publicat el 20 de maig de 2026 a les 16:27

Aliança Catalana ha denunciat aquest dimecres "l'abandonament sistemàtic" de la variant de la C-14 a Tàrrega i reivindica que és "una necessitat urgent". "Tàrrega mereix deixar de ser una carretera amb edificis al voltant", ha defensat la candidata de la formació d'ultradreta a Tàrrega, Viqui Novell, en una roda de premsa al Parlament.

Novell ha remarcat que "el problema ja no és tècnic, sinó polític" i ha criticat els "governs incapaços de prioritzar el territori" que estan "acostumats a governar Catalunya a cops de promesa". En aquest sentit, ha lamentat que es "normalitzi" aquesta situació "després d'anys i anys de promeses incomplertes".

 

Escull Lleida com la teva font preferida de Google

Et pot interessar