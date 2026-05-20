El Govern destina 10 milions per garantir el relleu generacional al camp català

El Departament d'Agricultura ha convocat els ajuts per a la successió d'explotacions agràries i la transmissió de coneixements per a l'any 2026. Aquesta iniciativa, dotada amb un pressupost de 10 milions d’euros, té com a objectiu prioritari rejovenir el sector agrari i assegurar la viabilitat de les explotacions familiars. La nova línia dona compliment a la Llei del Fons Agrari i Ramader, que estableix l'obligació del Govern de dotar pressupostàriament incentius per a la cooperació en la successió agrària, cosa que permet que les persones que es jubilen rebin una compensació per cedir la seva explotació a joves que s'incorporen al sector. Segons Agricultura, el fons és una eina clau per abordar el problema de l'envelliment del camp.
La convocatòria s'emmarca dins del projecte Catifa Vermella, una aposta estratègica del Departament per simplificar i facilitar el camí a les noves generacions de pagesos i ramaders. L'objectiu és oferir un acompanyament integral que elimini barreres en el traspàs d'explotacions que no tenen continuïtat familiar, per fomentar una cooperació directa i ordenada entre cedents i joves agricultors.
El programa s'estructura en dues modalitats d'ajut que poden sol·licitar-se de manera independent o conjunta. La primera és l'ajut a la successió de l'explotació, està destinat a la persona cedent i preveu una prima màxima de 55.000 euros per compensar el cost d'oportunitat de la cessió total de l’activitat a una persona jove d’entre 18 i 45 anys.
Així mateix, el projecte de cooperació s'ha de formalitzar amb una persona cessionària sense vincles de parentiu fins a segon grau amb la persona cedent, i tampoc no pot recaure en una persona jurídica si entre els socis n'hi ha cap que mantingui aquest mateix grau de parentiu amb la persona cedent.
La segona modalitat que es pot sol·licitar és l'ajut a la transmissió de coneixements, que consisteix en un suport econòmic de fins a 800 euros mensuals durant un període de mentoria de 12 mesos, com a màxim. Aquesta línia cobreix les despeses per mantenir la persona jove contractada mentre aprèn les peculiaritats de l'explotació de la mà de la persona cedent i fins al moment en què es materialitza la transmissió de l'explotació a la persona jove.