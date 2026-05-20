Ipcena denuncia males olors i contaminació per part d'una empresa d'extracció de pinyola

Ipcena i la plataforma Aturem la incineradora de Juneda han denunciat l'excés d'emissions atmosfèriques de l'empresa General d'Olis i Derivats de les Borges Blanques, dedicada a l'extracció de pinyola d'oliva. Afirmen que l'empresa ha augmentat la seva activitat en un 200% en els darrers anys i que sobrepassa la producció d'oli de pinyola que té autoritzada.
Davant d'això, demanen a l'administració que prengui mesures sancionadores i que, si cal, "l'arribi a clausurar" per no "comprometre la salut i la vida" dels veïns, ha dit el portaveu d'Ipcena, Joan Vázquez. Una dotzena de persones han dut a terme una acció de protesta davant de l'empresa, mentre que la companyia nega les acusacions i es limita a dir que compleix amb la normativa.
Una dotzena de membres d'Ipcena i de la plataforma Aturem la incineradora de Juneda han desplegat una pancarta a les portes de la companyia per denunciar l'impacte ambiental que, segons ells, té la companyia a la comarca. Els assistents han fet aturar els camions que volien accedir a la planta durant una mitja hora i també han parlat amb un responsable de la firma.
Les entitats ecologistes ja van traslladar una queixa al respecte davant del Síndic de Greuges i aquest mes l'han portat a l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU) del Departament de Territori. Demanen a l'administració que porti a terme una inspecció a l'empresa davant de les queixes per males olors dels veïns de pobles Juneda, Castelldans, les Borges Blanques i Arbeca.
En concret, els ecologistes volen que l'empresa "redueixi les emissions". "Aquesta indústria no redueix les emissions, sinó que les augmenta. Per tant, que s'obrin expedients disciplinaris sancionadors", ha explicat el portaveu d'Ipcena, Joan Vázquez, que també demana a l'administració que faci "prevaldre el dret a la salut i al medi ambient per sobre dels interessos egoistes d'aquestes empreses". "No podem tenir una indústria que compromet la salut i la vida de les persones que fan la seva vida digna i normal", ha afegit.
Veïns també han explicat que les males olors provinents de l'empresa "cada dia van a més". Fins fa uns anys, el tractament de la pinyola d'oliva començava a l'octubre i acabava al març, però ara dura deu mesos, fins al juliol. "En temps en què tenim les portes obertes no es pot respirar", ha explicat Isabel Mateus, veïna de Juneda.
Per la seva banda, fonts de l'empresa s'han limitat a dir que compleixen la normativa.